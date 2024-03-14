【網上騙案】警反科技罪案行動拘122人　涉款達9,146萬元

▲ 警反科技罪案行動拘122人，涉款達9,146萬元。（黃傑偉攝）

警方於今年2至3月期間，進行反科技罪案及騙案代號「破標」行動，共拘捕122人，包括80男42女，年齡介乎19至80歲，涉及80宗騙案，當中包括網購騙案、網上投資騙案、網上求職騙案、低息貸款騙案及網戀騙案等，涉款達9,146萬元。

黃大仙警區區財富及罪案隊督察岑思朗指，有鑑於科技及網上騙案有上升趨勢，黃大仙警區於去年展開多次行動，共拘捕209人及偵破276宗案件。

警方於今年2月，展開25日代號「破標」行動，搗破80宗案件，涉款9,146萬元，案件包括網購騙案、網上投資騙案、網上求職騙案、低息貸款及網上情緣騙案。

行動中，警方拘捕122人，包括80男42女，年齡介乎19至80歲，其中三分一報稱無業，其餘報稱外傭、司機、侍應及家庭主婦，當中117名為傀儡戶口持有人，其餘5名為手機號碼持有人。

受害者共256人，包括116男140女，年齡介乎18至89歲，損失由1,100元至1,220萬元不等，騙案最大損失涉及8名人士，誤信騙徒提供可在國內投資股票，8人分別存入1,220萬元。

當中比重最大為網購騙案，共佔3成。當中一宗網購騙案涉及20名受害人，受害人於社交平台發現，有低於市價潮流模型出售，受害人按指示將款項130萬元存入騙徒指定23個戶口，騙徒得款後將款項用作償還私人債務，受害人發覺受騙後報警求助。警方在案件中以涉嫌「以欺詐手段獲得財產亅及「洗黑錢」罪名拘捕案中主腦。

另一宗案件涉及35名受害人，受害人於社交平台發現有像真度高，推廣平價酒店套票出售，受害人按指示，向兩個指定戶口存入7萬元，在案中警方拘捕2名傀儡戶口持有人。

警方發現詐騙集團會向不同人士甚至外傭，利誘其出售或租出個人戶口。警方會追查資金流向及以洗黑錢方向調查傀儡戶口。警方亦發現有騙徒向受害人訛稱可追回騙款，並提醒市民不要輕信毫無根據訊息，招致雙重損失。

黃大仙警區刑事調查第五隊督察吳澤鉅指，現時時興網購，但網上購物陷阱重重，今次案件有3成市民於網購受騙。警方呼籲，市民網購時應選擇信譽良好及官方網站，市民亦要清楚銷售廣告價格，有否太失實或存在過低折扣，如有懷疑可致電警方18222防騙易熱線、防騙視伏器或瀏覽守網者網頁。防騙視伏器手機應用程式可輸入相關資料以評估風險，而應用程式現時新增3個功能，包括可疑來電或網頁警示，並新可增舉報可疑電話號碼及網站。

警方提醒市民不要租出或者借出個人戶口，否則會有涉及洗黑錢案件風險。警方重申，任何人如協助罪犯，會有機會干犯盜竊罪及欺詐罪，最高可被判監禁14年。而傀儡戶口持有人會觸犯洗黑錢罪名，最高監禁14年及罰款500萬元。市民切勿因一時貪念墮入法網。

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記者：黃傑偉