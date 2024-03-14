癌症殺手｜30歲男子持續咳嗽2個月以為是「長新冠」　檢查竟罹患淋巴癌3期【附淋巴癌6大病徵】

▲ 30歲男子持續咳嗽2個月，以為是「長新冠」，檢查竟罹患淋巴癌3期。

【咳嗽/長新冠/淋巴癌/癌症】不少人在確診新冠肺炎後，仍受「長新冠」症狀困擾，常會有喉嚨痕癢、想咳嗽的感覺。近日，台灣一名30歲男子已連續咳嗽2個月，以為是長新冠，因此不以為意，直至他的醫生友人建議他去就醫，才赫然發現，竟患上淋巴癌第3期。

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該名男子與耳鼻喉科醫生侯思任在聊天時，稱自己已持續2個月咳嗽，以為是長新冠的症狀便沒有特別在意。然而侯思任醫生建議他趕緊去醫院檢查，未料在幫男子觸診時，發現他頸部下方靠近胸廓的位置有腫塊，經切片檢查後確診淋巴癌。

隨後，男子接受電腦斷層掃描（CT），結果顯示他的縱膈腔內有一個拳頭大小的腫瘤，正是觸診時摸到的硬塊，且病情被確定為第3期，男子隨即被安排需接受預計長達12次的化療。侯思任醫生指出，雖然淋巴癌患者可能表現為「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」等多種症狀，但這名患者僅呈現咳嗽症狀。

他提醒，目前社會上有不少人因感冒或新冠肺炎後，出現長時間的咳嗽徵狀，容易讓人對慢性咳嗽失去警覺。然而，長達一個多月的持續咳嗽，仍是一個健康警號，值得引起重視。因此，任何持續超過2周的咳嗽症狀都應及早就醫，釐清是否為肺結核、氣喘、新冠後遺症，或者是潛在的肺癌、淋巴癌表現等等，切勿對自己的健康掉以輕心，以免錯過最佳治療時機。

淋巴癌：被稱為「沉默的癌症」

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增新形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為「霍奇金淋巴瘤」和「非霍奇金淋巴瘤」2大類，當中以本港第8號癌症殺手「非霍奇金淋巴瘤」較為常見，可從身體任何部位發病，且較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌3大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

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若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因，但近年研究報告顯示，以下一些風險因素會增加患淋巴癌的機會：

遺傳基因病變

病毒感染 (如感染愛滋病病毒)

輻射

化學藥物

體內免疫系統失常（如類風濕性關節炎、愛滋病及接受器官移植後接受免疫抑制劑）

血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生曾接受訪問表示，淋巴瘤平均發病年齡為50歲，近來有不少案例更是歸納在20至30歲族群之中，年齡層非常輕。雖然年輕患者較容易治癒，化療長遠可能會對心肺造成損害；反觀65歲以上年長者，但年紀、身體狀態，以至劑量標準難以掌握，根治機率也相對較低。

要預防淋巴瘤發生，應保持規律生活、不熬夜、不抽煙喝酒、適量運動、均衡飲食。尤其當出現身體異狀時，應盡快就醫檢查，早期發現、趁早治療。

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責任編輯：羅嘉欣