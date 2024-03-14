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Mayanne小喇叭｜郭珮文上圍豐滿常被質疑「打假波」　Juliana用3個字形容自己身材【多圖】

娛樂 13:51 2024/03/14

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郭珮文（Juliana）亮相《Mayanne小喇叭》。

由新鮮出爐的「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）和曾展望（GM）擔任助理主持的清談節目《Mayanne小喇叭》，將於今晚（3月14日）播出首集！

首集以「身材好是現今的流量密碼」做主題，邀來出名身材勁的堪輿學家麥玲玲、郭珮文（Juliana）和黃婧靈（波波）擔任嘉賓，並請來三位身材同樣勁爆的KOL Kamchi、雀仔和Amber齊齊訴說胸大的煩惱！

Mayanne小喇叭丨麥美恩推出首個個人節目　 Mayanne與Juliana波波談好身材煩惱

Juliana用3個字形容自己身材

榮升新咪神的應屆港姐Juliana謙稱自己身材只是「過得去」，並自爆曾經是肥妹仔，她說：「後期減咗肥之後，有人讚我身形OK，都開心嘅！」

玲玲姐好奇問她是否瘦身唔瘦胸時，Juliana即說：「有呀，都會縮（水）㗎！」問到曾否被質疑是「假胸」？Juliana說：「好多呀，好多人會留言話假波。」Juliana隨即做出一個不在乎表情，並大拋高EQ金句應對Hater，絕非胸大冇腦之人！

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Juliana：托起咪就係Y

之後GM講到有研究指Y形及I形事業線有助分辨真假胸，屬有料之人的Juliana對此似乎不太同意，並指自己能Y、I隨時切換：「托起咪就係Y，齋唧咪就係I囉！」

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美好身材靠3招

曾有網民留言問道：「點解可以咁好身材，好羡慕，平時有無做gym或者飲食有無特別注意㗎？」

Juliana回覆表示：「感覺基因決定了一半，另外就是我從小是游泳隊的，後來嘗試了一下力量舉重，也算擼了幾年鐵，疫情開始以後就沒運動過了，應該算在吃老本，是時候該鍛鍊一下了。」

至於在飲食方面，她說：「飲食我是太愛吃了，特別是重口味、油炸那些，多吃會胖，如果不想胖就照樣吃但份量減少，攝取熱量不超過自己能代謝的就不會胖，健康飲食對我來說還是有難度，會emo的。最後就是拍照凹個造型，好身材人人有！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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