  • 22°C
香港時間 : 2024314日 (週四) 15:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黎智英案】李宇軒供稱透過陳梓華認識Mark Simon　曾以為陳會處理台蘋登報款項

社會 13:08 2024/03/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（14日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱，就台灣《蘋果》登報事宜，同案被告陳梓華曾稱「佢果邊會handle」，故此李以為陳會處理付款，惟至2019年7月，陳要求李支付台灣《蘋果》款項。李又指，陳於2019年9月前曾介紹黎的助手Mark Simon 予他認識。

案件今踏入第45天審訊，第4位從犯證人、12港人案被告之一的李宇軒第2天出庭作供，副刑事檢控專員周天行代表控方作主問。

控方展示1則台灣《蘋果》的廣告，當中寫有「港臺同行 唇寒齒亡」，以及「香港人致臺灣人公開信」。李確認這是他們在G20峰會前刊登的廣告。

控方再展示2019年7月15日的渣打銀行匯款通知書，當中涉及120萬元新台幣（折約30萬港元），李確認這是他用作向《台蘋》「找數」。

李又指，就台灣《蘋果》登報事宜，同案被告陳梓華曾稱「佢果邊會handle」，故此李以為陳會付款予台灣《蘋果》，惟至2019年7月，陳要求李支付台灣《蘋果》款項。

控方展示一封於2019年7月9日由《華盛頓郵報》 傳送給陳的電郵，標題為「Payment Slip（付款單）」，當中提及從「Mark」收到付款單等。

李供稱，電郵是由陳轉發予他，原因是李「要keep 返 account 嗰邊條數」，以及保留匯款通知書。控方再問陳，電郵中的「Mark」是誰。李則指，當時未知「Mark」是誰，但後來得知是Mark Simon。李又指，陳於2019年9月前曾介紹黎的助手Mark Simon 予他認識。

聆訊今午（14日）續。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁錦麟

相關文章

【突發意外】啟德地盤工人嘔白泡　昏迷送院搶救不治
今日 12:08
【突發意外】啟德地盤工人嘔白泡　昏迷送院搶救不治
【消委會】5間銀行設長者優先櫃位　消委會倡增取票系統分流減輪候時間　
今日 11:10
【消委會】5間銀行設長者優先櫃位　消委會倡增取票系統分流減輪候時間　
【天氣預報】今日氣溫約18至21度　周末至下星期一潮濕有霧
今日 11:29
【天氣預報】今日氣溫約18至21度　周末至下星期一潮濕有霧
【網上騙案】警反科技罪案行動拘122人　涉款達9,146萬元
今日 12:38
【網上騙案】警反科技罪案行動拘122人　涉款達9,146萬元
【23條立法】委員會完成逐條審議修正案 廖長江明向內會作口頭報告
今日 12:43
【23條立法】委員會完成逐條審議修正案 廖長江明向內會作口頭報告

你可能感興趣

【突發意外】啟德地盤工人嘔白泡　昏迷送院搶救不治
今日 12:08
【突發意外】啟德地盤工人嘔白泡　昏迷送院搶救不治
【消委會】5間銀行設長者優先櫃位　消委會倡增取票系統分流減輪候時間　
今日 11:10
【消委會】5間銀行設長者優先櫃位　消委會倡增取票系統分流減輪候時間　
【天氣預報】今日氣溫約18至21度　周末至下星期一潮濕有霧
今日 11:29
【天氣預報】今日氣溫約18至21度　周末至下星期一潮濕有霧
罪案 黎智英 PayMe 壹傳媒 香港 蘋果日報 台灣 銀行

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載