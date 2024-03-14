【黎智英案】李宇軒供稱透過陳梓華認識Mark Simon　曾以為陳會處理台蘋登報款項

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（14日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱，就台灣《蘋果》登報事宜，同案被告陳梓華曾稱「佢果邊會handle」，故此李以為陳會處理付款，惟至2019年7月，陳要求李支付台灣《蘋果》款項。李又指，陳於2019年9月前曾介紹黎的助手Mark Simon 予他認識。

案件今踏入第45天審訊，第4位從犯證人、12港人案被告之一的李宇軒第2天出庭作供，副刑事檢控專員周天行代表控方作主問。

控方展示1則台灣《蘋果》的廣告，當中寫有「港臺同行 唇寒齒亡」，以及「香港人致臺灣人公開信」。李確認這是他們在G20峰會前刊登的廣告。

控方再展示2019年7月15日的渣打銀行匯款通知書，當中涉及120萬元新台幣（折約30萬港元），李確認這是他用作向《台蘋》「找數」。

李又指，就台灣《蘋果》登報事宜，同案被告陳梓華曾稱「佢果邊會handle」，故此李以為陳會付款予台灣《蘋果》，惟至2019年7月，陳要求李支付台灣《蘋果》款項。

控方展示一封於2019年7月9日由《華盛頓郵報》 傳送給陳的電郵，標題為「Payment Slip（付款單）」，當中提及從「Mark」收到付款單等。

李供稱，電郵是由陳轉發予他，原因是李「要keep 返 account 嗰邊條數」，以及保留匯款通知書。控方再問陳，電郵中的「Mark」是誰。李則指，當時未知「Mark」是誰，但後來得知是Mark Simon。李又指，陳於2019年9月前曾介紹黎的助手Mark Simon 予他認識。

聆訊今午（14日）續。

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記者：梁錦麟