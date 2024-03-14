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癌症警號丨夫妻半年內先後患上大腸癌　揭常吃1道餸惹禍【附3大地雷食物】

都市病 14:07 2024/03/14

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台灣一對夫妻半年內先後患上大腸癌，揭常吃1道餸惹禍。

【大腸癌/癌症/飲食習慣/腹痛/肚瀉/便秘/衞生署】注意飲食習慣，避免誘發大腸癌。有台灣營養學博士分享案例，有名中年女子平時沒有煙酒習慣，某天突然開始持續出現便秘，其後有腹痛肚瀉情況，求醫後確診大腸癌，奇怪的是，其丈夫在半年後同樣確診大腸癌。博士指出，這對夫妻之所以同樣患上大腸癌，恐怕與他們的飲食習慣有關，其中有一款菜式更是致病重點。

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中年女因1菜式誘發大腸癌

台灣大學營養學博士吳映蓉在當地電視節目《聚焦2.0》分享案例，自己有位60歲的女性親戚，平常不煙不酒，但不喜歡吃蔬果；然而某天她突然持續多日便秘，其後肚痛又腹瀉，求醫檢查後確診患上2期大腸癌，特別的是其丈夫在半年後同樣確診大腸癌。吳映蓉認為得病原因與二人飲食習慣有關。她透露，該名女親戚特別愛吃梅菜扣肉，幾乎每天都會吃此菜式，同時覺得不能浪費湯汁而撈飯食；外出用餐時也總會把肉類打包回家，隔天翻熱食。

吳映蓉解釋，大腸癌與油脂攝取量息息相關，食得越油膩就越容易患上大腸直腸癌。她表示，雖然大多市民都知道要少食肥肉、紅肉及加工肉類，但事實上常見食物也暗藏「高油」陷阱，例如泡芙（脂肪酸含量17.6克/100克）、蛋捲（脂肪酸含量16.5克/100克）、Tiramisu提拉米蘇（脂肪酸含量16.3克/100克）。她提醒大家，如果1名70公斤的男性食超過100克泡芙，就容易超出每日脂肪建議攝取量上限。

大腸癌是本港第2位最常見的癌症

衞生署《非傳染病直擊》3月號指出，過去10年，大腸癌對本港造成的疾病負擔日益沉重。於2012年至2021年期間，大腸癌新增病例的數目（粗發病率）由4,563宗（每10萬名人口有63.8宗）上升至5,899宗（每10萬名人口有79.6宗）。在2021年，大腸癌是第二常見的癌症，佔所有新增癌症個案的15.3 % ， 超過9成患者是50歲或以上，而男性和女性確診年齡中位數均為68歲。

要減低患上大腸癌風險，衞生署呼籲市民應奉行健康生活模式。 有研究指出健康生活模式可使大腸癌風險下降多達48 % ，尤其要進行定期檢查。

  • 保持健康體重
  • 均衡飲食，包括每日進食最少五份蔬 果 
  • 減少進食紅肉和加工肉類 
  • 多做體能活動
  • 避免飲酒
  • 不要吸煙
  • 定期檢查

初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略也曾接受訪問，指出早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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責任編輯：羅嘉欣

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