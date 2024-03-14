家庭關係︱男人結婚生仔後變食物鏈底層？　港爸自嘲地位不如工人：仲下賤過狗

▲ 有港爸抱怨自己遭太太和孩子嫌棄，自嘲地位不如家中工人。

【親子關係/夫妻關係/網絡熱話】常說「婚姻是愛情的墳墓」，不少人或許覺得婚後生活不如想像中甜蜜美滿，有了孩子後更是一種負擔。近日有港爸在網上發文，抱怨自己遭太太和孩子嫌棄，自問有為家庭付出，幫忙湊仔、做家務，卻感覺地位不如工人，故詢問網民，「男人結婚生仔之後，係唔係高機率會變成屋企食物鏈嘅底層？」

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港爸慘遭老婆孩子嫌棄

該名港爸於香港討論區發文，指小朋友正處於「Trouble Two」兩歲反叛期的階段，非常嫌棄自己，甚至不願意與他一起睡覺，不時想趕他出客廳，而太太亦經常以嫌棄的語氣與他說話，日常一些瑣碎事，例如晚洗澡等，都會被視為彌天大錯，令他感到十分難受。

他自問對家庭有付出、有投入心機，雖然家中有聘請工人，但自己亦有幫忙照顧小朋友和做家務，但深感地位不如工人。

想問下男人結婚生仔之後，係唔係高機率會變成屋企食物鏈嘅底層？隨時仲下賤過工人與狗...

他詢問網民，以上問題屬香港普遍情況，還是應歸咎於自身因素，感嘆「唔通只有認命」。

網民：香港男子真係慘

帖文引起不少共鳴，網民有感而發表示，「香港男子真係慘過乜！男人有情緒病同邊個發？」、「應對他們的埋埋怨怨, 最有效的方法就是同意、好同意」。

不過，亦有網民理性分析，指小朋友在此階段會比較依賴媽媽，「其實大個啲就唔會咁，而你太太，會唔會只係男士大汗啲，所以想你快啲沖涼？」、「係咪心理作用諗多咗？」、「男女大汗回家快些沖涼都係尊重對方嘅表現，自己都舒服啲」。

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責任編輯：王明芳