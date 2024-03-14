婚後事丨王敏奕被分手戲網民睇到喊　靠演技上位擺脫「大台家嫂」框框

▲ 王敏奕「被分手」戲超搶！

TVB劇集《婚後事》近日成為網民熱話，當中王敏奕於《婚後事》所演的Mira呂靜海介入潘善仁（羅子溢飾）的婚姻，王敏奕這位人妻沒有包袱，完美演繹進擊的小三！

婚後事丨分手戲情緒大暴走

昨晚（3月13日）播出的第13集，主角敘述視點為Mira，Mira自跟善仁展開同居生活後，一直致力成為「完美女友」，可惜善仁覺得Mira泛濫的愛令其更大壓力，最終Mira慘「被分手」。

昨晚王敏奕的演技可說「脫胎換骨」，敏奕一口氣演活了憤怒、不甘、倔強、崩潰、無力、楚楚可憐、乞求、歇斯底里、失控慘笑等多重情緒。

婚後事｜王敏奕演小三冧招盡出 「大台家嫂」零包袱坐羅子溢大髀超誘人

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

婚後事丨王敏奕素顏上陣增憔悴感

當聽到善仁想結束同居關係後，Mira情緒終極崩潰，先是質問善仁，繼而一字一淚爆出委屈，當中Mira更滿眼淚水對善仁說：「我淨係想要一次，你講完sorry之後唔會再咁樣對我。我淨係想你愛我，答我吖，你愛唔愛我？」

爆喊完一輪的Mira回復冷靜，由「暴走Mode」轉回「卑微」Mode向善仁道歉，並楚楚可憐表示只想跟善仁一起；可惜男方最終堅持分手，Mira希望以情慾挽回善仁，但依然不得要領。

失去理智的Mira躺在床上說：「你唔鍾意我嘅話，你可以打我架」，再以可憐的聲線說：「但可唔可以唔好唔要我呀。」

王敏奕的爆seed演繹不會過火，反而惹人憐愛，為了增加憔悴感，敏奕素顏上陣，為拍攝這場口她喊至雙眼紅腫。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

婚後事丨人妻王敏奕性感演出零包袱 Venus演活進撃的小三突圍【多圖】

婚後事丨網民：視后的路不遠

另一幕瘋狂致電善仁「箍煲」的場口，王敏奕則需極速游走空洞、暴怒、哀求及失控慘笑四個情緒，Mira先是怒吼：「你講過唔會咁對我，點解你最後都要咁樣對我」、再卑微地哀求兼扮冇事：「對唔住呀，我冇事架喇，你打番畀我吖」。

網民留言激讚王敏奕演技大躍進：「佢做得好真實，不像演」、「嗰種抓狂同埋委曲求全，真係睇到好心痛」、「演大吵大鬧好自然又唔做作」、「好真實，喊咗」。某些網民更力推她爭視后：「上次《新聞女王》已經做得好出，今次再一次突破，視后的路不遠。」、「家嫂值得一個視后」

▲ 王敏奕被封「最美小三」！

婚後事丨擺脫「曾志偉新抱」稱號

現年32歲的王敏奕入行超過17年，14歲那年，她參演港台Y2K系列的劇集《過渡青春》出道，由於樣子有幾分似李麗珍，因此早期被稱為「翻版李麗珍」。

一直以來王敏奕參演過不少電影及劇集，包括電影《囡囡》、《Baby復仇記》、《梅艷芳》以及劇集《女人俱樂部》﹑《刑偵日記》，不過觀眾對其印象最深是「曾志偉新抱」以及「曾國祥老婆」。

幸而王敏奕看得開，她笑言唯一介意是老公身為導演，卻不找她當女主角，憑著今次於《婚後事》演活「最美小三」，王敏奕成功於演藝路上做出成績來。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5