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裝修改造︱港媽$66萬豪裝居屋主人房三邊落床　女兒房空間狹窄網民批似膠囊酒店

家事百科 14:26 2024/03/14

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港媽花66萬豪裝居屋，卻被網民狠批刻薄女兒。

【裝修/改造/居屋/柴灣/香港空間改造王2/港媽】有港媽豪花66萬裝修位於柴灣的居屋單位，HOY TV節目《香港空間改造王2》全程直擊裝修過程，不過完工後的單位竟然被網民狠批，而原因並非出在裝修師傅上，而是港媽豪裝主人房，可以三邊落床，而女兒的房間空間狹窄，被網民形容似膠囊酒店，質疑女兒是否港媽親生。

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裝修改造︱66萬裝修592呎居屋

今集《香港空間改造王2》介紹柴灣樂軒臺一個面積約592呎、2房1廳、樓齡近30年的居屋單位，單位間隔四正，廚房採用開放式設計，主人房空間感大，惟早年因為爆鹹水管令到家具變得霉爛，所以港媽今次就豪花66萬裝修，不但將2房間成3房，全屋亦打造成酒店風格和轉用智能家居，只需一部手機就可控制燈光、窗簾等。

以下裝修前照片:

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裝修改造︱酒店風格主人房3邊落床

港媽林太育有一名女兒，早前從外國留學歸來，而林太與丈夫分房瞓，所以今次裝修就將2房改成3房，再加一個雜物房，儲物空間增加外，各人都有私人空間。

裝修工程歷時約半年，成果令林太非常滿意，整個單位採用酒店風格，開放式廚房相當型格，更可以用一部電話控制全屋家電，主人房仍然可以維持3邊落床，惟女兒的房間沒有窗，而活動空間只有一個床位，連書枱都要從地台升起，因而被網民狠批似膠囊酒店，

以下裝修後照片:

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裝修改造︱網民：成間棺材房咁

不少網民留言:「成間屋最有酒店feel就係個女間房capsule酒店」、「阿媽自己三邊落床，女就要屈係入面」、「係個設計師有問題定係個阿媽要求要咁間房？個女得幾歲大？點解要做子母房，窗都冇隻，成間棺材房咁，又唔係冇地方，唔識利用定係呢個阿媽自私？」、「個廚房仲大個個女張床」。

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責任編輯:王明芳

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