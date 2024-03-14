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糖尿病危機︱食得健康都會患糖尿病？　瑞典研究揭1個行為患病風險高41%

保健美顏 16:15 2024/03/14

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食得健康都會患糖尿病？瑞典研究揭1個行為患病風險高41%。

【糖尿病/睡眠/失眠/養生】要預防糖尿病，除了注意飲食，原來睡眠不足也會有很大影響！一項瑞典研究發現，睡眠不足會增加罹患2型糖尿病的風險，就算飲食健康、多吃蔬果，也沒辦法彌補。

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美國醫學會期刊》網路開放版（JAMA Network Open）刊登一篇來自瑞典的研究，該研究使用英國生物銀行數據，持續了12.5年、追蹤調查近25萬人，被觀察者平均年齡為55.9歲。研究目的是希望探討「睡眠不足會增加罹患2型糖尿病的風險」及「定期吃水果和蔬菜等健康飲食習慣可以降低患病風險」，從而了解睡眠過少的人，是否可以透過健康飲食來降低罹患2型糖尿病的風險。

基於上述研究動機，研究人員要求被觀察者回答有關健康和生活方式的問題。從中發現，即使維持健康飲食的人也會患糖尿病，原因是睡眠不足。首先，研究人員按照睡眠習慣，將被觀察者區分為4個組別，分別是每天睡7至8小時的「正常睡眠組」（佔人數75.5%）、每天睡6小時的「睡眠略少組」（佔人數19.8%）、每天睡5小時的「睡眠頗少組」（佔人數3.9%）、及每天僅睡3至4小時的「睡眠極少組」（佔人數0.8%）。

每晚睡眠少於6小時增患病風險

研究人員在追蹤期間發現，有7,905名研究對象確診2型糖尿病，佔總人數的3.2%。其中得出結論，每晚睡眠少於6小時的人，患病機率比每晚維持正常睡眠時間7至8小時的人高出不少。例如每晚睡5小時的人士，患糖尿病機率增加16%；睡3至4小時人，增加更高達41%。而每晚睡6小時人士則沒有明顯差異。

健康飲食習慣無法彌補

該研究作者之一、瑞典烏普薩拉大學睡眠研究員Diana Noga指出，以上研究表明睡眠不足會增加罹患2型糖尿病的風險，然而，並不清楚睡眠過少的人是否可以透過健康飲食來降低患病風險。

對此，研究人員再探討研究對象的飲食習慣，包括他們是否曾食用加工或未經加工的紅肉、蔬菜、水果、魚類等食物，並將每周吃少於2份加工肉及未加工紅肉、每周吃2份或以上魚類、每日吃超過4湯匙蔬菜和每日吃2塊或以上水果的人士，列為健康飲食習慣群體，每項得分為1分，由0分（最不健康）至5分（最健康）。結果發現，獲5分的人士有17%，4分的有29%；0分則有1.5%。而健康飲食習慣得分為4至5分的人士，他們比飲食最不健康的人士（0分）降低患糖尿病風險25%。

然而，雖然健康飲食習慣可以降低罹患糖尿病的風險，但飲食健康卻每日睡眠時間少於6小時的人，罹患糖尿病風險仍然較高，表明了睡眠是預防患病的重要因素。

烏普薩拉大學藥物生物科學系副教授和睡眠研究員Christian Benedict認為，研究成果不應引起擔憂，反而應被視為提醒人們睡眠對於健康的重要影響作用。

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責任編輯：羅嘉欣

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