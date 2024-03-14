超級細菌｜澳洲29歲女家中突昏迷揭染惡菌　肺穿百孔送院後10天亡【附4招預防感染超級細菌】

【細菌/昏迷/膿瘡/澳洲】病菌無處不在，甚至連健康人士都可以成為帶菌者。澳洲一名健康女子毫無先兆突然在家中暈倒，送院後發現感染一種惡菌，終不治離世。

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綜合外媒報道，澳洲新南威爾斯州29歲女子Ashley Timbery一向健康，亦沒有長期病患，惟上月開始身體幾處長出小膿瘡，暈倒前幾天亦有輕微不適和疲倦，但她不以為然。直到上月15日，她突然在家中暈倒昏迷，家人立刻將她送院急救。當時情況不樂觀，救護員為她急救和保溫。

肺部有蟲棲息滿佈孔洞

經醫生診斷，指她肺部感染耐藥性金黃葡萄球菌，俗稱「超級細菌MRSA」，肺部因肺炎而堵塞，同時亦發現有幼蟲入侵肺腔，甚至「開始棲息在肺部」，讓她的肺部滿佈坑洞。Ashley留院期間更誘發敗血症和肺炎，留院10天後終不治離世。其家屬其後向媒體透露，送院時Ashley的情況不樂觀，

其實當她到達醫院時，她實際上已經死了。

感染「超級細菌」可致命

英國國民保健署（NHS）指出，「超級細菌MRSA」通常寄生在人類的皮膚與鼻腔中。若通過傷口而造成皮膚感染，會出現紅腫、化膿、蜂窩性組織炎等症狀。一旦進入體內，可能導致嚴重感染，如出現高燒、呼吸困難、發冷、意識混亂等症狀，需立即使用抗生素進行治療，否則會引起敗血症甚至致命。



帶菌者可毫無病徵

根據本港衞生署資料指出，金黃葡萄球菌可存在於一些健康人士的鼻腔內和皮膚表面，而此類帶菌者是沒有病徵的。社區型耐藥性金黃葡萄球菌一般可引致皮膚和軟組織感染，主要透過直接接觸傷口、分泌物和受污染表面而傳播。其他高危因素，包括親密接觸、皮膚損傷、接觸受污染物品、個人衞生欠佳和居住於擠逼的環境等，亦有機會傳染。

衞生署建議 4招預防感染耐藥性金黃葡萄球菌 ，包括：

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保持良好的個人衞生：經常保持雙手清潔，洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒。盡量避免與他人共用個人物品，減低感染風險。

正確護理傷口：觸摸傷口前後須潔淨雙手，並用防水敷料妥善覆蓋傷口直至癒合。如身體有傷口，應避免參與有身體接觸之運動或使用公共浴室。

善用抗生素：遵從醫生建議正確使用抗生素，即使病情轉好，病人亦不要自行停藥。

保持良好的環境衞生：若有家人感染細菌，應經常保持家居環境清潔，尤其是兒童玩具、床單、或經常接觸到的家具表面，如坐廁、浴室及門把等，可用稀釋的家用漂白水消毒。

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責任編輯：羅嘉欣