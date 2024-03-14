娛樂大亨丨古天樂係時間管理大師　從不用放假日理萬機：仲有大把時間

▲ 古天樂日理萬基竟表示還有很多時間剩。

古天樂早到在泰國拜四面佛被不少網民「野生捕獲」，而碰巧當時也在泰國的YouTuber混血肥仔知道此事後，即聯絡古天樂邀請上頻道BBO | Black Box Office拍片，而《明日戰記》在英國放映時，古天樂曾上混血肥仔節目拍片，於是未拍過旅遊節目的古天樂答應要求。

不過，在拍攝前主持混血肥仔提議去的幾個拍攝地方，都一一被古天樂否決，比如提出去四面拜，古仔表示己去；去水上市場，他又嫌遠；去翟道翟，古仔又話怕熱。結果，古天樂反建議去超市購物。

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▲ 古天樂在泰國抽出半日為YouTuber混血肥仔拍節目。

急急腳完成任務

他邊行超市邊表示其實平時也是自己「親力親為」到超市買東西，而期間不少人認出古天樂要求集郵，而古仔仍一一合照。於是，混血肥仔提出古仔接受挑戰，就是到於曼谷最多遊客到訪的大型商場Central World，要求古仔獨自搭自動電梯上7樓超市買一樣物品然後行回車上，看他要快多少時間。

於是古仔急急腳行入商場，以「以結果為目標」地快步到7樓超市，然後快步離開，沿途就算有人認出他，古天樂都只好一改平時「有求必應」作風，只向影迷揮手不肯停步合照，結果用了11分15秒完成整個任務。所以混血肥仔得出結論，明星肯不肯合照，其實在自己控制範圍之內。

▲ 古仔以11分15秒完成任務。

不再買玩具：玩物喪志

之後，古天樂再次反客為主，帶攝製隊到了一個古董玩具博物館。很多人也知道古天樂喜歡買玩具，而且還有個大倉儲放收藏，不過當混血肥仔提及此事，古仔卻透露，原來已十多年沒再買玩具，解釋說：「玩物喪志，唔好再嘥錢買埋呢啲嘢。」

然後，古仔在店內接受混血肥仔訪問，古天樂表示：「自己很少plan去旅行。」表示極少純為放假而出埠，大多出外地也是工作或有其他事做，他回憶對上一次較純粹所謂「旅行」，已是大約2007年時，原因是有朋友結婚所以才出埠。

▲ 古仔在古董玩具店接受混血肥仔訪問。

古天樂不用放假

而一向是工作狂的古天樂稱自己不用放假，認為：「放工就是放假。」不過問他工餘在家會做甚麼，古仔卻表示會睇劇本，以睇戲也是為了留意市場趨勢。

他並指，或用工餘時間學新知識，而新知識可幫助工作做得更有效率。古仔更稱：「我不用去放假，才可以平衡自己作息。」而且稱自己情緒一直保持不太大起伏。

另外，古仔可說日理萬機，本身要演戲外，身為娛樂大亨的他還要管理公司，此外並任演藝人協會的會長，同時還不時拍廣告、出席品牌活動等。

古仔也稱，曾有人問他豈不是每天都好忙、時間不夠用，可是古天樂卻說：「我做嘢好快，而且其實你仲有好多時間（剩）。」古仔如此多工作還有大把時間剩，實在估佢唔到，堪稱真正時間管理大師。

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