【麥當勞】蘋果批$3.1+咖啡$9.9　最強茶餐$13攻略只限今天

▲ 麥當勞推出限定優惠。（麥當勞fb）

【白色情人節／麥當勞／蘋果批／厚椰奶鐵／咖啡／優惠／著數】麥當勞今日（14日）推出限定優惠，倘於今日下午3時至6時分別使用兩項優惠，$13即可嘆一份小食及凍熱咖啡，近期最抵。

麥當勞蘋果批$3.1

麥當勞為慶祝π Day「圓周率日」，今日推出特價優惠，只限一天。早上11時後，app麥當勞用戶即享優惠。

蘋果批或香芋批$3.14一件，按慣例只收費3.1元。

今日同時係「白色情人節」，屬於日本零售界行銷策略之一，讓男生跟女生回禮。有說法稱，因「批」跟圓周率符號「π」同音，這象徵「無限思念與愛」，可用來暗示情人之間的心意。

麥當勞厚椰奶鐵$9.9

麥當勞已推出新咖啡產品「厚椰奶鐵」，凍熱都有，再次推出$9.9試飲優惠。由3月14日起至3月17日，每日下午3時至6時，app內買「厚椰奶鐵」試飲價$9.9，揀凍熱都得。

「厚椰奶鐵」係McCafé新產品，熱飲就是「椰香鮮奶咖啡」，含糖，用3.7鮮牛奶沖調，綿密香醇口感。

McCafé凍厚椰奶鐵做法不同於熱飲，以濃縮咖啡、撞絲滑厚椰奶，帶椰子濃郁香，奶含量多。

麥當勞下午茶攻略

白色情人節於3月14日，換句話說，今日app麥當勞用戶於下午3時至6時期間，分別買$3.1批類，加$9.9新咖啡產品，即是$13就可以嘆小食加餐飲，十分抵食。

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責任編輯：吳卓峰