高齡產婦丨58歲誕雙胞胎彌補喪子之痛　高齡母無視抨擊：孩子給我活下去的勇氣

▲ 張玉梅直言，兩個孩子給了她活下去的勇氣，因為曾經經歷過失去孩子的痛苦，所以現在格外珍惜孩子，會傾盡所有將兩個孩子撫養成人。(微博圖片)

為彌補喪子之痛，即使高齡都不惜再生育。內地山東一名婦人的獨生子，在10年前車禍離世，她花近7年時間，「傾家蕩產」走遍全國求子，最後2020年終於懷孕，並以58歲的高齡誕下一對雙胞胎女兒。如今雙胞胎已3歲多，家裡還有兩位接近90歲的老人。雖然飽受外界批評，她坦言，「兩個孩子給了我活下去的勇氣。」

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內地山東煙台一名農婦張玉梅，他的獨生子在10年前一場車禍去世，她只能每日以淚洗面。為了忘記傷痛，家人曾讓她到親戚家中幫忙照顧孩子，惟雙方育兒理念不同，最終只能獨自回家傷心過日子。突然有天，她萌生再生孩子的念頭，於是踏上7年求子之路。

她走遍內地多個城市的醫院，惟高齡問題被拒，她花光了40多萬積蓄，更向身邊的親戚、父母、弟弟借款，然而屢試屢敗，大家都勸阻她放棄，甚至有不法分子利用她求子的心騙財。

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直到2020年，張婦終於成功懷有雙胞胎，並於2021年初以58歲高齡誕下雙胞胎女兒。她高齡產女消息傳開後，社會上逐漸傳出批評的聲音，直言她不負責任、太自私，又擔心她連奶粉也買不起，若未來沒有更多收入，養育兩個小孩更是「雪上加霜」。

轉眼間雙胞胎女兒已3歲多，張婦稱現在除了要照顧兩個孩子，還要照顧家裡兩位近90歲老人，有時候都會抱怨「一整天都特別忙、特別累」，然而她認為這樣的生活最快樂。她直言，兩個孩子給了她活下去的勇氣，因為曾經經歷過失去孩子的痛苦，所以現在格外珍惜孩子，會傾盡所有將兩個孩子撫養成人。

對此網民紛紛送上祝福，「這位寶媽很堅強，孩子是她的動力」、「祝福寶媽家庭幸福、身體健康長命百歲。祝福孩子一生順遂，身心健康快樂。」

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責任編輯︰王明芳