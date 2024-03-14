疏忽照顧｜外傭疏忽令少主頭部骨裂血腫　3孩港媽因被抓1把柄不敢報警捱轟

▲ 有港媽表明外傭多次疏忽照顧孩子，而令其身體受到嚴重的損傷，但卻礙於有「痛腳」在外傭手中，而遲遲不敢報警。（iStock圖片）

【外傭/工人/網絡熱話】Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」中一則帖文引起網民熱議，一名3孩母親投訴外傭姐姐多次疏忽照顧孩子，令其身體受到嚴重損傷，但是事主卻礙於有「痛腳」在外傭手中，而遲遲不敢報警，希望求教網民解決方法。事主的行為令到一眾網友極之憤怒，紛紛痛罵，「竟然有嘢比呀女生命更重要？」

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該名母親在帖文開首已表明事態緊急，透露該名外傭本來受聘於照顧她的老爺奶奶，但是在對方到港前，樓主發現自己懷上第三胎，於是在徵得對方同意下，便安排她在自己家中工作。

樓主指出，外傭在家中工作了一年半的時間，她會與外傭分擔家事，自己負責買菜、煮食、接送另外兩名孩子上學及放學，而外傭主要負責照顧三女兒。但期間外傭頻頻令到少主們受傷，

工人最少5-10次疏忽照顧，佢坐喺隔離bb都可以跌，一歲半頭部骨裂血腫兩次，大女甩牙等等。

▲ 樓主上載女兒的頭骨X光片。

但是，發生了如此嚴重的過錯後，樓主仍然沒有選擇解僱外傭及報警處理，因為受到外傭的威脅。

原來，樓主當初安排外傭到自己家中工作時，沒有為對方簽訂的合約作出更正，「申請嗰份表都係寫我老公名、老爺、奶奶、姑奶」。而根據入境事務處的說明，「標準僱傭合約（ID407 ）第3條列明，外傭須在合約訂明的僱主住址工作和居住」。

樓主表示：

有一次嘈，佢同我講我有呢個痛腳（沒有更正合約工作內容）。

往後，外傭變得更加有恃無恐，

無道歉，態度差，大家唔好話我無心痛小朋友，我嗰時嬲到攞刀跌落地下鬧佢，又趕佢走，佢話叫我賠錢先肯走，我同佢講你疏忽照顧我係唔會賠。

樓主坦言十分害怕報警後會被外傭「攬炒」，

我好想喊，究竟告得入佢？我又會犯咗法？我有三個小朋友，唔想坐監（佢嘅所有疏忽都有閉路電視影片）。

為人父母理應盡一切努力去保護孩子的安全，所以網民對於樓主的行為極度不解，「你自己都好有問題！小朋友第一次受傷已經唔可以接受！仲一而再再而三？」、「痛腳重要得過你個小朋友整到頭骨都爆Ｘ埋？如果醫院見到依張x光，點解無報警拉你或你工人？」。

更有網友獻計，「佢同意照顧小朋友，點解你哋唔向入境處改合約嘅？你改咗合約咁咪冇痛腳囉！如果仲未改，有理冇理就改咗先啦，然後過去疏忽照顧炒佢啦」、「你不如直接問下勞工處仲好啦，我都覺得唔會坐監，最多罰錢，佢識威脅你，都好有問題」。

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責任編輯︰王明芳