  • 21°C
香港時間 : 2024314日 (週四) 16:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中史書地圖】現代出版社聲明：難及時更換中國地圖　7月將配合教育局指示更新課本

社會 15:46 2024/03/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

現代教育研究社發聲明解釋，去年8月國家發布最新版本中國地圖時，出版社未及更新已印刷課本。（fb「教育刺針」圖片）

內地海關撕走本港中學跨境生中史書地圖事件，涉事的現代教育研究社發聲明回應事件，指國家去年8月發布最新版本中國地圖時，出版社已印刷相關課本，難作出更新，其他中史課本出版社的中國地圖應未能與國家發布地圖完全一致，並解釋教科書修訂內容亦須獲教育局審批。該出版社承諾將配合教育局指示於7月更新課本供學校使用。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長周子詩3大技巧與男生溝通

現代教育研究社昨日（13日）向學校發聲明，解釋涉事的《現代智趣中國歷史》第2冊，是根據課程發展議會2019年頒布中國歷史課程發展指引的內容及精神而編寫，並於2020年通過教育局審訂及出版，因此未能配合去年8月底由國家發布的最新版本中國標準地圖，且教科書審批嚴謹，需符合一定的審批要求及程序才能修改，「出版社不能在未有教育局審批的情況下修改課本，望各位理解及見諒。」

聲明續指，國家發布最新版本地圖時，已近暑假結束，出版社課本都已印刷，難以作出更新。

此外，聲明提到各出版初中中史課本的出版社，課本末皆附有中國全圖，供學生學習之用，「正如第二點所說，各間出版社的初中中史課本的中國全圖，應未能完全與國家發布的最新版本中國標準地圖一致。」

現代於聲明文末表示，「作為一個歷史悠久，用心教育事業的出版社，本社會配合教育局的指示，作出更新，並於本年七月份新學年供學校使用。」

網上流傳本月初起有北區中學跨境生持有的中史科課本，被內地海關截查時以「違反中國法律要求」為因撕走其中的「現代中國全圖」頁面，有關地圖包括將「釣魚島」寫成「釣魚台」，以及無顯示南海「十段線」。涉事北區中學其後於校內公布事件，並向學生派發新地圖覆蓋涉事地圖。教育局當時回應證實獲悉事件，但指該書在數年前出版，其中兩幅地圖與最新版本「中國標準地圖」不一致，「未能完全配合國家對教學地圖的最新要求」，會盡快通知涉事的現代教育研究社更新。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：馮琪雅

教育局 中小學教育 歷史科 海關 學校 中學 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載