【中史書地圖】現代出版社聲明：難及時更換中國地圖　7月將配合教育局指示更新課本

▲ 現代教育研究社發聲明解釋，去年8月國家發布最新版本中國地圖時，出版社未及更新已印刷課本。（fb「教育刺針」圖片）

內地海關撕走本港中學跨境生中史書地圖事件，涉事的現代教育研究社發聲明回應事件，指國家去年8月發布最新版本中國地圖時，出版社已印刷相關課本，難作出更新，其他中史課本出版社的中國地圖應未能與國家發布地圖完全一致，並解釋教科書修訂內容亦須獲教育局審批。該出版社承諾將配合教育局指示於7月更新課本供學校使用。

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現代教育研究社昨日（13日）向學校發聲明，解釋涉事的《現代智趣中國歷史》第2冊，是根據課程發展議會2019年頒布中國歷史課程發展指引的內容及精神而編寫，並於2020年通過教育局審訂及出版，因此未能配合去年8月底由國家發布的最新版本中國標準地圖，且教科書審批嚴謹，需符合一定的審批要求及程序才能修改，「出版社不能在未有教育局審批的情況下修改課本，望各位理解及見諒。」

聲明續指，國家發布最新版本地圖時，已近暑假結束，出版社課本都已印刷，難以作出更新。

此外，聲明提到各出版初中中史課本的出版社，課本末皆附有中國全圖，供學生學習之用，「正如第二點所說，各間出版社的初中中史課本的中國全圖，應未能完全與國家發布的最新版本中國標準地圖一致。」

現代於聲明文末表示，「作為一個歷史悠久，用心教育事業的出版社，本社會配合教育局的指示，作出更新，並於本年七月份新學年供學校使用。」

網上流傳本月初起有北區中學跨境生持有的中史科課本，被內地海關截查時以「違反中國法律要求」為因撕走其中的「現代中國全圖」頁面，有關地圖包括將「釣魚島」寫成「釣魚台」，以及無顯示南海「十段線」。涉事北區中學其後於校內公布事件，並向學生派發新地圖覆蓋涉事地圖。教育局當時回應證實獲悉事件，但指該書在數年前出版，其中兩幅地圖與最新版本「中國標準地圖」不一致，「未能完全配合國家對教學地圖的最新要求」，會盡快通知涉事的現代教育研究社更新。

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責任編輯：馮琪雅