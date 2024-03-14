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69歲成龍最新近照曝光　網民感震撼：看著有點想哭

娛樂 17:06 2024/03/14

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成龍在下個月便是70歲了！

現年69歲的武打巨星成龍大哥多年來參演過不少動作電影，他在去年上映的電影《龍馬精神》也拒絕使用替身，親身上陣的他令人佩服不已！

日前，成龍大哥在四川出席活動的相片曝光，就令不少內地網民大感震驚！

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成龍大哥近照曝光

成龍大哥身穿中山裝現身，並配上白鬍子以及長了不少白髮，明顯展現老態，完全是70歲！

網民留言道：「天啊，接受不了這個事實」、「變成龍爺爺了」、「突然老了很多」、「不知道為什麼，看著有點想哭」、「突然覺得我的童年真的已經在結束了」等。

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龍虎武師就這個命

大哥曾自揭已打了兩次封閉針，不能打第三針：「因為第三針他們說骨頭會脆，再下來就是要動手術了。很怕，我最怕打針。沒關係，做我們這行就是這樣，龍虎武師就這個命，你如果看《龍馬精神》電影，這就是我們的對白。」

他最後無奈稱：「沒有辦法，不單只是我一個，你看洪金寶啊元彪啊吳京啊，我們都是如此。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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