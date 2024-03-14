  • 21°C
香港時間 : 2024314日 (週四) 16:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【23條立法】鄧炳強批評《明報》標題誤導　「雖已澄清道歉，但傷害已經造成」

政治 16:02 2024/03/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

保安局局長鄧炳強總結發言時批評今日《明報》A3版有誤導性報道。(梁偉榮攝)

《基本法》23條立法，立法會法案委員會今日完成逐條審議政府修正案，保安局局長鄧炳強總結發言時批評今日《明報》A3版有誤導性報道。明報今日上午10時許，在網上更正及致歉。鄧炳強則表示，雖然《明報》已經作出澄清和道歉，但傷害已經造成。

點擊圖片放大
+4
+3

鄧炳強指出︰「標題指『《23條》修正案賦權特首、行會施國安指令，涵加強管理傳媒等四條罪類可送內地』。一個合乎常理的人看完這報道，是會誤會23條立法中，會加強管理傳媒的條款，有罪行可送交內地處理。這標題我認為是惡毒的，令人覺得這條例草案針對傳媒，及將犯罪的人送去內地，這是假的、錯的。」鄧炳強認為，報道或引起香港市民對23條立法的誤解，甚至不必要關注。認為報道再次嚴重打擊《明報》公信力。

明報承認標題不準確惹人誤會

《明報》今早10時許，在網頁刊登「更正及澄清」，指A3版「23條修正案賦權特首行會施國安指令」一文，標題提及「涵加強管理傳媒等4條罪類可送交內地」有誤，並不準確惹人誤會，作出更正及深表歉意。《明報》指，根據修正案，「特首會同行政會議可維護國安及更有效實施包括國安法等而訂立附屬法例，當中包括國安法第五章中央駐港國安公署職責，這並不是在23條新增或修訂罪行中可移送內地。」


HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【23條立法】民主黨：「公眾利益」免責辯護比2003年草案收窄　應加入揭露官員濫權行為
16:53 2024/03/13
【23條立法】民主黨：「公眾利益」免責辯護比2003年草案收窄　應加入揭露官員濫權行為
【23條立法】委員會完成逐條審議修正案 廖長江明向內會作口頭報告
今日 12:43
【23條立法】委員會完成逐條審議修正案 廖長江明向內會作口頭報告
【23條立法】政府建議賦權特首會同行會可訂附屬法例　違者最高囚7年及罰50萬
23:12 2024/03/13
【23條立法】政府建議賦權特首會同行會可訂附屬法例　違者最高囚7年及罰50萬

你可能感興趣

【23條立法】民主黨：「公眾利益」免責辯護比2003年草案收窄　應加入揭露官員濫權行為
16:53 2024/03/13
【23條立法】民主黨：「公眾利益」免責辯護比2003年草案收窄　應加入揭露官員濫權行為
【23條立法】委員會完成逐條審議修正案 廖長江明向內會作口頭報告
今日 12:43
【23條立法】委員會完成逐條審議修正案 廖長江明向內會作口頭報告
【23條立法】政府建議賦權特首會同行會可訂附屬法例　違者最高囚7年及罰50萬
23:12 2024/03/13
【23條立法】政府建議賦權特首會同行會可訂附屬法例　違者最高囚7年及罰50萬
國安法 行政會議 國安公署 鄧炳強 明報 基本法 廿三條立法 立法會 保安局 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載