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【歐聯抽籤】周五晚上揭曉對決　阿仙奴曼城再闖８強

社會 16:11 2024/03/14

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歐聯八強抽籤，香港時間周五晚上舉行。（UEFA via Getty image））

【歐聯／英超／曼城／阿仙奴／皇家馬德里／巴塞隆拿】歐聯８強出爐，香港時間周五（15日）晚上7時抽籤，英超有兩隊代表，曼城、阿仙奴上榜，其中阿仙奴時隔14年後，再次現身歐聯８強。

阿仙奴今屆更獲「往績數據」支持，近年多屆歐聯淘汰賽中，只要成功踢走葡超代表波圖，就可以直闖歐聯決賽。阿仙奴對上一次參與歐聯決賽，已經數到2006年，當年輸畀巴塞隆拿。

阿仙奴做「波圖殺手」

「波圖殺手」往績好，例如2016/17球季的祖雲達斯，16強主客都贏波圖，成功闖入決賽但輸畀皇馬。利物浦就由2017/18球季起，連續兩屆在淘汰賽踢走波圖，結果都入決賽，奪一冠一亞。

歐聯８強今年席位，全落入歐洲５大聯賽手上，異軍盡墨，無黑馬。意甲方面，去年度有３隊闖八強，但今年全軍覆沒。８強當中有英超兩隊、西甲三隊、德甲兩隊、還有法甲巴黎聖日耳門。

皇馬對戰「大巴黎」？

「大巴黎」若數到話題作，球迷必定最想抽中對皇馬。事關巴黎聖日耳門前鋒麥巴比，盛傳暑假離隊或轉投西甲皇馬，倘兩軍對決，麥巴比戰意肯定受關注。而西甲還有兩隊８強代表，巴塞隆拿和馬德里體育會。

歐聯８強抽籤沒有同國限制，即是同一聯賽有機會內訌，香港時間周五晚上7點抽籤。8強第一回合4月9至10日進行，次回合4月16及17日。

歐聯8強名單

曼城（英格蘭）

阿仙奴（英格蘭）

巴塞隆拿（西班牙）

皇家馬德里（西班牙）

馬德里體育會（西班牙）

多蒙特（德國）

拜仁慕尼黑（德國）

巴黎聖日耳門（法國）

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責任編輯：吳卓峰

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