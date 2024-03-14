【行為不檢】女警涉醫院醉酒鬧事 被票控行為不檢4月開審

▲ 女警涉嫌於中文大學醫院醉酒鬧事。(資料圖片)

53歲女警去年10月涉在中文大學醫院醉酒鬧事，被票控1項醉酒及行為不檢罪，案件今（14日）在沙田裁判法院提堂，女警否認控罪，案件排期於4月25日開審。女警庭上指她現正停職，希望盡快復職，問及法庭可否安排較早的審期。

被告葉文儀被票控於2023年10月22日早上6時25分至7時42分 ，在香港中文大學醫院7樓醉酒及行為不檢。

被告今否認控罪，表示將會自辯，又稱她目前被停職希望盡快復職，問及裁判官可否將審期訂早一些。署理主任裁判官陳慧敏指本月25日剛好空檔，可排「特快期」，惟被告稱其電腦有技術問題未能開啟涉案影片，裁判官遂訂於4月9日作審前覆核，審訊則訂於4月25日及26日進行。

控方庭上透露有9名證人，包括醫護人員及衝鋒隊警員。女警指，擬爭議涉案病房是否公眾地方、當時她有否醉酒及有否行為不檢。

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記者：陳曉欣