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創意戒煙｜港男自創1方法成功戒甩煙　副作用恐惹健康隱憂：戒完真係肥好多

保健美顏 10:42 2024/03/15

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一名港男在網上分享自己透過喝汽水成功戒煙，但身形亦隨之暴脹，隨時影響健康。

【吸煙/吸煙危害/戒煙/汽水/碳酸飲品】吸煙影響健康！一名港男近日在網上分享戒煙經歷，指自己靠自創的「汽水戒煙法」代替吸煙，最終成功戒甩十幾年煙癮；不過他亦坦言，經常喝汽水令他身形暴脹，「戒完真係肥咗好X多」。對此，內地央視新聞曾經列出碳酸飲品的5大危害，亦有研究指出，含糖飲品會增加失智風險。

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事主近日於連登討論區以「戒煙成功分享 戒緊煙嘅你 加油！」為題，發文分享經歷。他表示自己從中三開始抽煙，出社會工作後亦會買私煙，每天都會抽一包以上的煙，有十幾年煙齡。5年前他改為抽電子煙，煙癮依舊嚴重，「由三日一粒食到一日一粒煙彈」，直到設備出現故障為止。

因為沒有時間購買新設備，事主便到報紙檔購買傳統香煙，結果卻發現自己已無法忍受煙味，「食第一飛覺得好X臭」，遂決定戒煙。他直言頭3個月非常辛苦，經常出現想抽煙的念頭，不過因為當時差點與女友分手，而對方又極為討厭他人抽煙，所以事主為了「箍煲」亦下定決心堅持下去。

事主分享自己戒煙的秘訣，指他靠喝冷水及汽水來代替抽煙，「用炸喉嚨嗰種爽快感覺去代替煙癮」。他表示自己原本並不喜歡喝汽水，但因為戒煙「而家好鍾意」；而他最終亦在3年前成功戒煙，並向女友求婚，目前婚姻生活美滿。他感嘆：

身邊個個人都話我好勁，直頭覺得戒煙係一個人生成就。

不過，以汽水代替抽煙亦有其壞處。事主之後在帖文中承認，戒煙時因為胃口變好，加上經常喝汽水，雖然成功戒煙，但身形亦一去不復返，「真係肥咗好X多」。

碳酸飲品可增失智風險

汽水是不少人愛喝的飲品，但碳酸飲品本身對人體並無益處。内地央視新聞曾發布碳酸飲品5大危害，包括會損害牙齒，因碳酸飲品含糖、碳酸成份，這些會軟化琺瑯質致蛀牙；亦會影響消化；導致骨質疏鬆，因碳酸飲品基本都含磷酸，磷酸能影響體內鈣吸收，攝入過多會導致體內鈣磷比例失調；易導致腎結石，碳酸飲品中多含咖啡因，攝入過多會導致尿液中鈣離子含量增加，更易產生結石；以及產生依賴性。

此外，英國一項曾刊登在《營養學雜誌》（Nutrition Journal）的研究亦指出，攝取含「游離糖」的飲品，會增加患上認知障礙症（Dementia；又稱失智症、老人痴呆症、腦退化症）的風險，當中有3類飲品影響最大，分別為果汁、碳酸飲品及乳製飲品。

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責任編輯：羅嘉欣

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