《變種特攻》女星奧莉花美恩患乳癌　10個月內動4次手術切除雙乳保命

▲ 《X戰警：天啟》奧莉花美恩（Olivia Munn）罹患乳癌，做4次手術切除乳房保命。

曾參演過《X戰警：天啟》（X-Men: Apocalypse）、《新聞急先鋒》（The Newsroom）等荷里活電影的美國女星奧莉花美恩（Olivia Munn），在日前才盛裝出席奧斯卡，但意想不到，她在昨日（3月13日）卻突然於個人社交媒體表示早前罹患乳癌，並在10個月內進行4次手術切除乳房，她希望以此經歷帶同路人更多人鼓勵。

現年43歲的奧莉花美恩表示，在2023年2月與妹妹做遺傳性乳癌基因（BRCA）檢測，兩人結果都呈陰性，隨後她做乳房X光檢查，同樣呈現陰性。

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10個月歷4次手術

不過，她的醫生為以防萬一，決定計算其患乳癌風險評估分數，結果由此發現奧莉花美恩的風險指數為37％，於是進行磁力共振（MRI）等深入檢查，最後證實她的兩邊乳房都有「管腔B型乳癌」（Luminal B），是種「侵襲性、快速轉移的癌症」。

於是在30日後，她接受雙乳房切除手術，在過去10個月內總共歷4次手術。她表示，坦言覺得很幸運，因為有及早發現，她很感謝醫生、家人及朋友，尤其是一直陪在身邊的男友約翰莫藍尼（John Mulaney）。

同時，奧莉花美恩感激男友John Mulaney花幾個晚上研究每次手術和藥物的副作用和康復療程，而她並把她們的兒子Malcolm照片在床前，好讓她每天醒來睜開眼睛第一個看到就是寶貝仔，就會有撐下去的力量。

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自身經歷鼓勵同路人

奧莉花美恩表示，讓大家看到她能正常穿衣、外出，甚至帶兒子到公園玩耍，她勇敢經歷了確診時的擔憂、治療、復原，並選擇在狀況穩定後才公布此消息，就是希望帶給有相同處境的人鼓勵。

消息光後，感動大批網民，而她的男友也有留言表示，多謝奧莉花為他們辛勞地對抗癌魔。此外，謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）、Amy Beth Schumer、Heidi Klum等女星留言送祝福。

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