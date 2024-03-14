  • 20°C
香港時間 : 2024314日 (週四) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《變種特攻》女星奧莉花美恩患乳癌　10個月內動4次手術切除雙乳保命

娛樂 16:30 2024/03/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

《X戰警：天啟》奧莉花美恩（Olivia Munn）罹患乳癌，做4次手術切除乳房保命。

曾參演過《X戰警：天啟》（X-Men: Apocalypse）、《新聞急先鋒》（The Newsroom）等荷里活電影的美國女星奧莉花美恩（Olivia Munn），在日前才盛裝出席奧斯卡，但意想不到，她在昨日（3月13日）卻突然於個人社交媒體表示早前罹患乳癌，並在10個月內進行4次手術切除乳房，她希望以此經歷帶同路人更多人鼓勵。

現年43歲的奧莉花美恩表示，在2023年2月與妹妹做遺傳性乳癌基因（BRCA）檢測，兩人結果都呈陰性，隨後她做乳房X光檢查，同樣呈現陰性。

奧斯卡2024丨愛瑪史東憑《可憐的東西》再度封后　由屢次面試失敗到成女演員天花板

點擊圖片放大
+4
+3

10個月歷4次手術

不過，她的醫生為以防萬一，決定計算其患乳癌風險評估分數，結果由此發現奧莉花美恩的風險指數為37％，於是進行磁力共振（MRI）等深入檢查，最後證實她的兩邊乳房都有「管腔B型乳癌」（Luminal B），是種「侵襲性、快速轉移的癌症」。

於是在30日後，她接受雙乳房切除手術，在過去10個月內總共歷4次手術。她表示，坦言覺得很幸運，因為有及早發現，她很感謝醫生、家人及朋友，尤其是一直陪在身邊的男友約翰莫藍尼（John Mulaney）。

同時，奧莉花美恩感激男友John Mulaney花幾個晚上研究每次手術和藥物的副作用和康復療程，而她並把她們的兒子Malcolm照片在床前，好讓她每天醒來睜開眼睛第一個看到就是寶貝仔，就會有撐下去的力量。

點擊圖片放大
+4
+3

自身經歷鼓勵同路人

奧莉花美恩表示，讓大家看到她能正常穿衣、外出，甚至帶兒子到公園玩耍，她勇敢經歷了確診時的擔憂、治療、復原，並選擇在狀況穩定後才公布此消息，就是希望帶給有相同處境的人鼓勵。

消息光後，感動大批網民，而她的男友也有留言表示，多謝奧莉花為他們辛勞地對抗癌魔。此外，謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）、Amy Beth Schumer、Heidi Klum等女星留言送祝福。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
小兒濕疹｜轉季濕疹易發作　營養師分享飲食指南+1款紓緩食療

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

奧斯卡2024丨「鐵甲奇俠」羅拔唐尼首奪奧斯卡最佳男配角　由沉淪毒海到成為國際巨星
10:09 2024/03/11
奧斯卡2024丨「鐵甲奇俠」羅拔唐尼首奪奧斯卡最佳男配角　由沉淪毒海到成為國際巨星
可憐的東西丨拆解愛瑪史東獨特服裝髮型秘密　誇張衣袖具特別象徵意義
18:06 2024/02/28
可憐的東西丨拆解愛瑪史東獨特服裝髮型秘密　誇張衣袖具特別象徵意義
可憐的東西丨拆解導演尤格藍西莫作品風格 大膽鏡頭運用成招牌式美學
20:12 2024/03/04
可憐的東西丨拆解導演尤格藍西莫作品風格 大膽鏡頭運用成招牌式美學
奧斯卡2024丨愛瑪史東憑《可憐的東西》再度封后　由屢次面試失敗到成女演員天花板
10:17 2024/03/11
奧斯卡2024丨愛瑪史東憑《可憐的東西》再度封后　由屢次面試失敗到成女演員天花板

你可能感興趣

奧斯卡2024丨「鐵甲奇俠」羅拔唐尼首奪奧斯卡最佳男配角　由沉淪毒海到成為國際巨星
10:09 2024/03/11
奧斯卡2024丨「鐵甲奇俠」羅拔唐尼首奪奧斯卡最佳男配角　由沉淪毒海到成為國際巨星
可憐的東西丨拆解愛瑪史東獨特服裝髮型秘密　誇張衣袖具特別象徵意義
18:06 2024/02/28
可憐的東西丨拆解愛瑪史東獨特服裝髮型秘密　誇張衣袖具特別象徵意義
可憐的東西丨拆解導演尤格藍西莫作品風格 大膽鏡頭運用成招牌式美學
20:12 2024/03/04
可憐的東西丨拆解導演尤格藍西莫作品風格 大膽鏡頭運用成招牌式美學
演員 癌症 電影 荷里活 超級英雄片