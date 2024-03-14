衛生習慣︱手機帶入廁所可染惡菌嚴重引起敗血症　醫生建議「3個時間」務必消毒

▲ 手機帶入廁所可染惡菌嚴重引起敗血症！醫生建議「3個時間」務必消毒。

【手機/細菌/真菌/大腸桿菌/衛生習慣/過敏】現代人高度依賴手機，連去廁所亦要帶著手機，若不注意清潔，小心染上惡菌！

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台灣大腸直腸外科醫師陳威佑在Facebook專頁發文，警告「手機不要帶去廁所」。因手機經常與人的手部和臉部接觸，在使用過程中，手機常常會升溫到有利於微生物生存和生長的溫度。已有多份論文證實，手機上存在對人體有害的病菌。

陳醫生指出，根據2020年發表的「Travel Med Infect Dis」納入24個國家共計56篇研究的論文顯示，手機染污率高達68%，大多數的手機上都存在著可能對身體產生不良影響的細菌或污染。有16項研究報告指出，手機上有真菌存在，真菌（或通稱為黴菌）幾乎可以生長在任何東西上，可能引起人體過敏等不適的反應。

研究還有超過三分之一的資料指出，手機上會出現抗藥性細菌，像是金黃色葡萄球菌、凝固酶陰性葡萄球菌、大腸桿菌、AB菌等，甚至有部分的細菌，會對酒精消毒有抗性。其中，大腸桿菌與葡萄球菌，是大便中常見的細菌，大腸桿菌菌株容易引起腹瀉或腸外疾病，而金黃色葡萄球菌可能引起的疾病，會從輕微的皮膚感染，嚴重到致命的組織感染、肺炎和敗血症等，其抗藥性不容小覷。

3個時間務必消毒清潔手機

陳醫師表示，據統計，有高達72%的人不會定時清潔手機，讓手機成為潛在的感染源。他建議，要避免手機成為細菌的溫床，可使用酒精棉片或將酒精噴在衛生紙上擦拭手機，清潔手機的時刻如下：

從戶外回到家中：手機隨身整天附著許多細菌，所以除了回到家裡要先清潔雙手、換乾淨衣服，也要做手機的清潔。

用餐前：很多人用餐時也會使用手機，為了避免邊用餐邊使用手機把細菌也吃下肚，所以除了要記得洗手也要清潔手機。

如廁後：如果上廁所時有使用手機的習慣，一定要在如廁後洗手並且清潔手機。

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責任編輯：羅嘉欣