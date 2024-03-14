【23條立法】修正案增條文禁「影子組織」　律政司︰有共同理念在網上宣傳或籌款可被視組織

▲ 《維護國家安全條例草案》委員會今日中午完成修正案審議。（梁偉榮攝）

《維護國家安全條例草案》委員會今日中午完成修正案審議。對於政府在修正案中提出的修訂，在「與受禁組織相關的罪行」中，加入「影子組織」條文，顯示與受禁制組織相關的影子組織，亦禁止活動、收取資金等，議員關注如何界定「影子組織」。政府解釋，若有組織被保安局長禁止運作後，有成員仍以明示或暗示等各種方式，以受禁組織名義行事，則屬「影子組織」，在條文下亦受限制，不可運作。

署理律政專員蕭敏鏇表示，最重要的不是以甚麼形式運作，而是是否以組織形式進行，只要是一個組織，有一班人有共同理念，一起做些活動、行為，追求共同理念、目標，例如在網上社交平台作出宣傳或籌款，不論是否有註冊地址，都可被視為影子組織。

經民聯盧偉國關注，若有關影子組織的成員，並無明示或暗示與原來被禁的組織有關，是否就不能被視為影子組織？蕭敏鏇指，即使該組織刻意與原來被禁的組織切割，只要其運作與原來被禁組織相似，保安局局長仍可發出命令禁制。

保安局副秘書長廖李可期補充，不排除有些組織，可能某方面看到與受禁組織很相似，但未足以成為影子組織，若不能視為影子組織，就要請保安局局長做多一次禁制步驟，「才可放入罰則。」

廖李可期︰若公務員維護國安工作不完備 將在工作考核中跟進

另外，修正案就「公務人員須協助維護國家安全工作」的條文，加入「任何公務人員須向在特區負責維護國家安全工作的任何部門、機關及其人員，及時提供一切合理的便利、配合、支持和保障，包括及時提供所需的人力及其他資源。」

▲ 委員會副主席陳克勤（左）與主席廖長江（右）合照。（梁偉榮攝）

民建聯陳克勤關注，如果有公務員在條例規定下，仍然「懶懶閒」，當局可以如作出跟進，廖李可期表示，條文並無列出罰則，但作為公務員需克盡己職，如果在工作上做得不完備，會在相關工作考核中跟進。

經民聯林健鋒則認為，罰不罰是次要，每一個公務員都應該有此責任感。他建議政府應在公務員學院中進行相關教學教學，每個部門的首長有責任講述，各員工在維護國家安全下的責任和工作，「因為有好多人對條文睇完當無睇」，政府須確保寫出來的條文能有效執行。

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記者：趙居逸