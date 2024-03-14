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【花卉展覽】花展明起一連10日維園舉行　多個園林造景以童話故事為主題

社會 16:50 2024/03/14

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香港花卉展覽明日（15日）起一連10日在維園舉行。（馮漢柱攝）

香港花卉展覽明日（15日）起一連10日在維園舉行，今年大會以色彩繽紛的香彩雀為主題花，並以「雀躍全城」為主題。花展幾個大型園林造景以童話故事為主題，設向日葵花海，亦設「支持二十三條立法」的展示牌供市民「打卡」。

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今年花展的主題花立體花牆將展示由不同顏色的蘭花砌成的四棵巨型香彩雀，與鬱金香花海互相映襯。香彩雀亦會出現在《花海天使》園圃內，供市民拍照。

展覽的幾個大型園林造景以童話故事為主題，包括《西遊記》、《阿拉伯神話》、《糖果屋》、《傑克與豌豆》及《綠野仙蹤》，沿著會場中軸線由興發街入口延伸至糖街入口。其中《綠野仙蹤》展現了故事中的重要場景彩虹山，讓市民身臨其境，參與主角的奇幻旅程。《糖果屋》巨型花壇則由超過1000名學童參與協助鑲嵌，市民可近距離欣賞「糖果甜點」，坐在咖啡杯座椅上拍照留念。

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展覽中央大草坪設置向日葵花海，面積約15米乘25米，栽種超過5000株金光璀璨的向日葵。大草坪另一端設有玫瑰花園，展示超過4000株玫瑰花，多達30個品種。花園設計具歐陸特色，備有花牆、花棚拱門、裝飾門窗、庭園燈和特色座椅等。夜間配以柔和燈光，營造浪漫氣氛。

為慶祝中華人民共和國成立75周年，花展的興發街入口將設置康乃馨主題花牆；花叢中更豎立「支持二十三條立法」的展示牌，有關展區屬懲教署攤位範圍。

場內有數個以環保物料組合成的園區，包括以膠樽砌成園圃的外牆。康文署指，今屆花展繼續推廣各項環保和減廢措施，鼓勵參展機構及承辦商等實踐「三用原則」，級物盡其用、廢物利用及循環再用，達致減廢目的。

展覽亦會於每晚7時30分、8時及8時30分上演的「花影之旅」燈光秀，每節約5分鐘，將立體光雕投影在香彩雀主題花立體花牆和鬱金香花海上。

香港花卉展覽2024

日期：3月15日至3月24日

時間：早上9時至晚上9時

地點：維多利亞公園

入場費：成人14元；兒童、長者、學生、殘疾人士及其照顧者7元

周一至周五入場優惠：60歲或以上長者免費參觀、殘疾人士及一名同行照顧者免費；30人或以上的團體可獲成人半價優惠，惟團員必須一同進場

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記者：吳穎嵛

 

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