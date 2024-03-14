【米芝蓮2024】創新菜館「摩」憑黃豆菜式奪一星　主廚獲大獎：冀把粵菜發揚光大

▲ （右）「摩」主廚蔡明輝。（王韻青攝）

今年米芝蓮9間新上榜或晉升摘星餐廳，其中主打豆品創新菜的「摩（Mora）」成為大贏家，包攬一星及綠星獎項，32歲主廚蔡明輝更捧走年輕主廚大獎。他形容自己是西廚出身，故是一名「不合格的中菜廚師」，希望未來可向不同師傅請教，將粵菜發揚光大。

「摩」開業短短兩年，便由米芝蓮入選餐廳晉升為一星，據米芝蓮指南介紹，選址滿佈特色古玩小店的摩羅街，餐廳名字亦與之呼應，室內裝潢以米色為主調，並採用大量弧形設計，整體氣氛舒適和諧。

料理則以黃豆為中心，廣泛使用豆瓣、腐皮、豆漿、豆豉等各種黃豆製品，並糅合歐陸烹調技巧，呈現風味獨特、質感豐富的菜式。菜單隨季節變更，而標誌菜式要數麻婆豆腐。

主廚蔡明輝指，很開心獲得米芝蓮青睞，形容餐廳一直鑽研博大精深的黃豆類製品，發掘各種創新可能性，又指用黃豆類配搭肉類、海鮮等看似困難，但其實無論是豆漿、豆腐、豉油和魚子醬都源自黃豆，未來希望繼續發掘更多新菜單。

他續指，餐廳三份一食材來自本地農場，包括士多啤梨、紅菜頭、蘿蔔等，豆漿則在柴灣自家工廠每日新鮮製造，亦會在上環街市購入鹹魚等，盡量在社區內取材，故成本未有因環球經濟欠佳影響，反而香港天氣是最大變數。

至於備受米芝蓮欣賞的麻婆豆腐，蔡明輝稱曾製作兩個版本，首先是自家製豆腐與麻辣醬汁分開上碟，再配上本地三黃雞的版本；第二則是以參考製作西多士的方法，把豆卜炸至脆卜卜並淋上麻辣汁，在保留麻婆豆腐原有味道同時，以大眾喜歡的新方法呈現。

成功的餐廳背後不少得才華洋溢的主廚，32歲蔡明輝今年除了代表餐廳領獎，亦獲得年輕主廚大獎殊榮。在大學讀工程的他，憑着對烹飪的熱愛，在約10年前入行，於本地西餐廳由低做起，其後曾到英國米芝蓮餐廳學習西式和法式菜兩年，回港後則繼續追夢。

他形容身為土生土長香港人，對代表自己文化的中菜始終更抱有熱誠，加上香港有更多發展機會，故選擇回流發展，但坦言中西菜系存在很多差異，要作出轉變不容易，故很慶幸能認識「摩」的創辦人劉韻棋，形容她極具創意，很值得學習。

他又笑言，雖然自己具有可以把西式烹飪知識糅合在中菜之中的優勢，但接觸中菜的時間始終較短，仍是一名「不合格的中菜廚師」，故會續向不同廚師學習，並特別提到希望學習製作點心。

展望未來，他希望明年能繼續有好成績，並努力把已失傳的中菜，重現世人眼前，並寄語有廚師夢的年輕人，要有充足熱誠和虛心求教，「廚師是一門手藝，好難黑紙白字講清楚，靠人與人傳承。」

「摩」主廚兼創辦人劉韻棋則指，疫後業界質素退步，很多人手流失至外國，盼有更多新血入行，推動飲食文化，吸引更多遊客，攜手令香港餐飲業再次蓬勃起來。

過去不少餐廳難逃米芝蓮死亡之吻，她坦言摘星後一定有壓力，但認為不會帶來死亡，反而有助吸引更多顧客，「米芝蓮主要都是想推動不同城市生意」，惟目前香港經濟有待改善。

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記者：梁薾心