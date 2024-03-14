星二代︱李元元Lucy影畢業相呆滯樣超搞笑　讀跑馬地名牌幼稚園學費全免派位理想

▲ 李元元轉眼間幼稚園畢業，影畢業相時一臉呆滯。

【星二代/李元元 /升小/幼稚園/名校/名牌幼稚園】藝人李璨琛愛女、人氣星二代李元元（Lucy）轉眼間已經幼稚園畢業喇！現在已經開始拍攝畢業照，Lu媽將女兒拍攝時的情境放上網與大家分享，見Lucy一臉呆滯非常搞笑！而Lucy讀的幼稚園位於跑馬地，出名多星二代，不過並不是私立幼稚園，而是行「學券制」，學費全免。

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Lucy幼稚園畢業

快將6歲的Lucy今年幼稚園畢業，將於9月升讀小一，日前Lucy就拍攝畢業照，身穿紅色畢業袍的她，一臉呆滯，被媽媽拍下放上網，Lu媽寫到「Life is hard 」，未知是否不捨同學。

李元元讀K1時，Lu媽曾接獲老師電話，報告Lucy上課時偶爾會和同學爭玩具，為了爭贏玩具更會出絕招，用肚腩去頂開其他同學，令媽媽哭笑不得！想不到K2的Lucy已變得乖巧。更獲學校頒發操行獎。當時媽媽就寫到「可愛但不溺愛，寵愛但不生嬌，自信卻不可自滿。給你最好的教養是媽媽於世上能予你最好的禮」。

▲ 李元元畫功不錯!(ig圖片)

讀天主教聖瑪加利大幼稚園

李元元就讀的幼稚園是位於跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園，是一所傳統、很有愛的學校。根據學校網頁介紹，天主教聖瑪加利大幼稚園創校於1986年，課程以兒童為本，從遊戲中學習，以提高學習興趣、啟發創意思維，並著重品德教育，培養孩子以愛待人，寬恕別人及關愛社群之心。

▲ 四口之家。(ig圖片)

星二代學府派位理想

很多星二代都就讀此校，校友包括吳日言女兒Beatrice、孫慧雪兒子Riley，而名模周汶錡兩名兒子都是該校舊生。

該校於本學年有參與「免費優質幼稚園教育計劃」，學費全免。加上該校每年升小派位成績優異，畢業生大多升讀聖保祿天主教小學、聖若瑟小學、瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校、番禺會所華仁小學等傳統名校，因此大受家長歡迎。

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責任編輯：王明芳