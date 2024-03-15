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兒童打針｜陳柏宇細女打完「一歲針」發燒40度+低燒　醫生解答5大常見副作用【附紓緩不適方法】

兒童健康 17:13 2024/03/15

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陳柏宇細女陳星晴（Audrey）打完「一歲針」，竟然胃口大開，不過翌日晚上發燒40度和低燒。

小朋友在嬰幼兒階段應接種卡介苗、乙型肝炎、肺炎球菌、德國麻疹、水痘等疫苗，以保護身體。早前陳柏宇細女陳星晴（Audrey）迎來一歲生日，他亦分享了女兒打「一歲針」的情況，指她接種疫苗後「化悲憤為食量」，竟然胃口大開。不過翌日晚上高燒40度，之後一直低燒，但仍然無阻女兒食慾。然而，不少家長都擔心小朋友打針後會出現副作用，如發燒和過敏，究竟會有甚麼常見副作用呢？如果有不適如何處理？TOPick整合兒科醫生意見，解答各位爸媽的疑難。

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早前陳柏宇在IG分享一家人為細女Audrey慶祝一歲生日，緊接也分享了女兒打「一歲針」的情況。陳柏宇在為兩女兒開設的IG上，寫道：「打完一歲針嘅妹妹，化悲憤為食量。」從相片中看到Audrey打針後有點驚恐慌張，要抱著公仔「定驚」，不過Audrey似乎忘記了打針的痛楚，「化悲憤為食量」，沒有出現副作用。

Audrey打針後驚有點恐慌張，要抱著公仔「定驚」。（相片來源：IG@abigailaudreychan）

直至昨日（15日）女兒的IG更新了Audrey的情況，指昨晚女兒發燒燒到40度，今天起身雖然低燒，不過仍然沒有阻礙女兒食慾。

打完一歲琴晚燒到40度，今日起身雖然低燒，食得玩得發得脾氣，仲大叫好有中氣，（發）燒無阻妹妹食野嘅慾望！

嬰幼兒打針後常見反應

根據衞生署的《家庭健康服務》資料，嬰幼兒階段要接種麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘（MMRV）混合疫苗疫苗，約百分之20至25的兒童在接種後有輕微的局部反應，例如：針口疼痛、發燒、紅腫，症狀會在數天後自然消退，亦有機會出現情緒焦燥、上呼吸道感染，症狀一般是輕微和短暫，會在數天後自然消退。

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5大打針常見副作用

台灣兒科醫生歐淑娟在facebook專頁「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」分享帖文，列出5項常見的副作用和解決之道給家長們參考。

1. 出現高燒要就醫

打流感疫苗後，有些人身體可能會感到些微不舒服，但較少人出現高燒。萬一發高燒，歐醫生認為可能出現感冒的可能性較高，因此請家長務必帶孩子就醫。

2. 局部痠痛

打針處疼痛是最常見的副作用，但多半侷限在打針的手臂，而且不影響日常活動。若持續痠痛可以用冰敷，但注意冰敷不要過長時間以免凍傷。

3. 皮膚紅疹常見

打完疫苗有些人會皮膚發紅，甚至感覺注射部位發熱，如無大礙，不需要治療或擦藥就會自然恢復如常。少數人可能出現蕁麻疹，這種情形則建議就醫治療。

4. 輕微肚瀉

打完疫苗後，有些人會輕微肚瀉，症狀會在數天後自然消退。建議可以適量補充益生菌、吃蘋果，幫助身體更快恢復如常；此時請記得飲食原則，宜多蔬果和忌口。

5. 頭痛關節痛疲倦

接種疫苗有可能出現頭痛、痠痛、關節痛、疲倦的副作用，只需要多休息就好。

另外，接種疫苗後，身體會針對疫苗種類製造專一的抗體，而抗體的產生需要食物。歐醫生分享了接種疫苗後飲食指南，建議多吃蔬果、每天多喝水、忌吃油炸食品、多吸收優質蛋白質。

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責任編輯：王明芳

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