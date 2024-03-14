【藝術文化】江玉歡稱teamLab發光蛋展覽應收費　霍啟剛：好多政策已經過時需檢視

▲ 「teamLab：光漣」展覽在添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）舉行，展示逾200個「發光蛋」裝置及投影樹群。（康文署提供）

康文署投放5,000萬元，於本月起在維港兩岸設立大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」，其中一項大型藝術裝置「teamLab︰光漣」將展出逾200個由路上延伸至海面的「發光蛋」裝置及投影樹群，供市民免費參觀。署方料參觀總人次達200萬人。

立法會議員江玉歡表示，翻查資料，新加坡及其他地方的teamLab展覽都有收費，大約100至200元不等。她反問如展覽須花費5,000萬元，「點解一定要免費呢？」

她又指出，當局預料參觀總人次達200萬人，而按teamLab網頁簡介，展覧吸引之處在於人與展品的貼身互動，觸碰後會變色，亦即入夜後才最吸引。江玉歡質疑，如要在3個月內達到200萬參觀人次，亦即每晚要接待2萬人，如此是否能有沉浸式的體驗？她又笑稱，如向參觀人士收費每人100元，達到預期參觀人次即可收回2億元，形容「應該有錢賺」。

港區全國人大代表霍啟剛回應江玉歡稱，據他在外國考察及參加文化活動的經驗，不少外國文化場地是自負盈虧，可以按劇目需要彈性安排餐飲，故外國表演生態中，飲食亦佔場地收入一定的份額。他續指反觀香港場地，場內一刀切不准飲食，外面的餐飲配套亦不足夠，有時到文化中心觀賞表演，咖啡店及為數不多餐廳都大排長龍，餐飲體驗不太理想。

霍啟剛表示，現時文化體育產業化，國家亦正探討新質生產力，故是時候檢討，一些政策是「行之有效」，或是「固步自封」。他直言：「我自己親身感覺就係好多政策措施已經過時，需要檢視。」他舉例指，就像文化場地，即使不用場地賺錢，但亦應該適度配合市場運作節奏、市民需求及產業發展，才能真正跟得上時代步伐。

「teamLab︰光漣」展覽在添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）舉行，將於下午6時半至晚上11時開放，每節半小時、共設9節。若市民希望到添馬公園草地區域與發光蛋互動，可於下周一（18日）中午12時起透過klook專頁預約首周、即3月25至31日的名額；其後會逢周一中午12時起，開放預約未來1周名額，而每人每次最多預訂2個名額，每日僅限預約1個場次。至於即日預留名額，將於每日下午1時起開放。

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記者：黃穎津