未婚懷孕｜高中生懷孕30周被父母迫墮胎　3年後現況曝光醫生嘆：生命會找到出路

▲ 台灣一名懷孕30週的女學生被父母押到婦產科診所，要求醫生幫忙為其進行人工流產。

3年前，一名懷孕30周的女學生，被父母帶到婦產科診所，要求醫生幫忙墮胎，後經醫護和社工調解後，最終女學生得以順利產下孩子。多年後，這名女學生再度探訪醫生並留下一句道謝的說話，言簡而意深，令醫生感慨當年的一切都是值得的，「人生並不完美但生命會找到出路」。

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這個感人的故事，由事件中的婦產科醫生蘇怡寧分享到Facebook的個人專頁平台。蘇醫生憶述，當年那名女學生就讀高中，被父母帶到診所來時面無表情。女學生一直對父母隱瞞懷孕的情況，所以，當兩人知道真相後，反應極為強烈。

蘇醫生記得那對父母當時抱著「幾乎是跪著來求我」的態度，請求幫忙墮胎，稱「不然妹妹的人生就毁了」，又指她本來學業良好，如今難以繼續升學。

根據台灣的《優生保健法施行細則》第15條，如果懷孕周數大於24周，除特殊情況外，醫生是不可以依孕婦的意願而施行人工流產。所以，當時蘇醫生也盡量提供除墮胎外其他各種的可能性，但女學生的父母仍舊無法接受。最後，蘇醫生請求同事的協助，找來社工為事件尋求出路。

時隔多年，直到上星期，蘇醫生重遇當年那位女學生，當下他不認得對方，直到她吐出了一句，

蘇醫師謝謝你，我現在很好在上大學了。

他翻看病歷才記起，對方是當年的那個徬徨女學生。事隔多年，知道對方一切安好，蘇醫生感觸道，

幾年過去，看起來，有讓生命回到正常的軌道上繼續前進了。

蘇醫生及社工的善良溫暖了無數網民的心，「蘇媽媽仁心仁術，做了最好的安排，相信當年的孩子也會好好的」、「蘇醫師不是救了一個人，而是救了好幾個『家庭』」、「社工真的救助了很多的父母和孩子，功勞不可沒，但是資源也是真的永遠不會足夠，真的謝謝醫生和社工」、「我們的歲月靜好，是別人的負重前行」。

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責任編輯︰王明芳