加拿大升學及移民博覽展 2024 最強加拿大院校網絡　由註冊加拿大移民顧問 (RCIC)及加拿大教育專家主理

Stream A截止申請日期為2026年8月31日，想趕及尾班車申請的仍然有機會！Rise Smart 專業升學及移民簽證團隊為你提供加拿大院校最新入學資訊及介紹熱門課程，亦會提供學生簽證之申請方法，務求幫助有心前往加拿大之香港人順順利利One Take 通過加拿大簽證申請！

雲集多間加拿大大專及大學代表親自到場招生，把握最後機會申請2024及2025年入學，博覽展名額有限，請填寫以下表格登記:

【登記網址】https://www.risesmart.com.hk/2024/03/05/323ca/

博覽展不設年齡限制，適合應屆DSE/大學畢業生及有意移民加拿大之在職人士

日期：2024年3月23日 (星期六)

時間：下午 12－6 時

地點：廸昇海外升學及移民簽證諮詢中心

九龍尖沙咀廣東道30號新港中心一座9樓 903室

*Stream A 認可專上學院課程

*RCIC 即場學簽及移民諮詢

*Bachelor & Master 入學申請

院校代表:

1. Conestoga College: 位於安大略省西南部，是加拿大理工學院聯盟 （Polytechnics Canada）創始學院之一，全日制學生約有23,000+（非全日制學生: 40,000+）。學校開設超過300+專業，其中包括了16+本科課程，70+研文及提供超過60個帶薪實習co-op的專業，每年有超過5,000名學生參加，有89%的畢業生在畢業六個月之內成功就業。被加拿大帶薪實習教育與綜合實踐學習協會（CEWIL）官方認可。

2. George Brown College: 成立於1967年，是一所由政府贊助的教育機構，目前是加拿大規模最大、學科設置最全面的社區學院之一，也是多倫多市區唯一的公立學院。George Brown College聲譽良好，吸引著數來自加拿大及全球的學生們，也被譽為 “畢業生最受雇主青睞的加拿大公立學院”，學院畢業的學生就業率為84％。學校提供超過一百多種證書，文憑及研究生學系，是加拿大所有學院中全職課程範圍最廣的一所。三所分校區均設立於多倫多市中心，地理位置優越，處於多倫多經濟文化商業中心地帶，擁有與眾多頂級雇主近距離接觸的機會，交通便利，餐飲購物旅遊等生活設施都近在眼前。

3. Northern Alberta Institute of Technology (NAIT): 於1963 年成立，位於亞伯達省（簡稱亞省）的愛民頓（Edmonton）市，是亞省第三大學院。NAIT提供約100 課程予海外留學生，大部份為2年制的文憑或學士課程。課程覆蓋商業管理﹑IT﹑媒體科技，工程科技﹑建築﹑能源科技﹑醫療健康﹑烹飪﹑餐飲管理等。 課程設計為理論與應用兼備, 除日常以高端科技作應用訓練外，大部份課份更提供CO-OP工作機會，而且課程內容與巿場需求高度接軌，我們的畢業生都能充滿信心地進入職場，以滿足亞省工商業界及公營機構的人才需要。僱主滿意度高達98%，就業率也達 90%。NAIT 非常重視學生身心健康，為留學生提供各項學業﹑社交﹑生活與就業上的協助，亦曾被選為加拿大最安全的校園。

4. Ontario Tech University: 位於安大略省奧沙瓦 （Oshawa）市，位於美麗的杜蘭地區中心和大多倫多地區，是加拿大經濟發展最快的地區之一，和最適合工作的地區之一。安大略理工大學是一所公立研究型大學，也是加拿大最現代的公立大學。 安省理工提供以市場為導向的專案，提供不同類型的體驗式學習機會（Co-op工作實習，總整課程，實習等），學生畢業後找到所學專業的相關工作，比安省平均水準高10%。1萬名在校學生，600名來自65個不同國家的國際學生，100名左右學生來自大中華地區。平均年度研究經費1千多萬加元，投資於最先進專業的研究實驗室70多個，超過70個學生俱樂部和社團，學費和生活費低。

5. South Alberta Institute of Technology (SAIT): 位於加拿大西部卡爾加裏 （Calgary）市，是加拿大阿爾伯塔 （Alberta）省的公立學院。SAIT 成立於1916年，是加拿大最早創立的理工學院，在加拿大學院排名名列前茅。SAIT擁有12座教學樓、165個教室、250個實驗室及100個車間，占地50公頃；環境優美交通便利，從校園地鐵站乘坐二站即可到達市中心繁華的商業區，是極為理想的讀書勝地。SAIT 學院的專業眾多，絕大部分是兩年的diploma。專業包括：IT、商科、烘焙、能源、環境、石油、工程、化學、健康、新聞、法律、新媒體、傳播、航空、旅遊實用專業。

6. Sheridan College: 是加拿大的一所綜合類學院，成立於1967年，被譽為動漫屆“哈佛”，擁有加拿大最龐大的藝術校區。學校在GTA（大多倫多地區）設立了三個校區—Trafalgar Campus、HMC Campus、Davis Campus、其中最著名的是Trafalgar，位處Oakville，是藝術類和IT類專業的校區，部分文理科專業也在這裡。Sheridan College的課程設置以就業為導向，重點培養學生的職業適應能力和應變能力，強調實用性和操作性。學校共設有150多個專業，授予一至四年制的研究生證書課程、本科學位、大專文憑，三分之二的課程提供帶薪社會實踐和實習機會。硬件設施完善，具有世界頂尖水準。教學與學生服務以學生的發展需要為核心，幫助學生跨越文化和語言交際障礙，完成學業並走向成功之路。學院一直履行小班授課的教學方式，保證了學生的學習質素。

7. St. Lawrence College: 成立於1967年，為加拿大安省之公立學院，共有3個校區,分別在Kingston、Brockville、Cornwall。3個校區都位於環境安全、友善互助、生活成本低廉的中等規模城市中。美麗的地區擁有大量戶外活動設施和城市便利設施，在這裡學生們可以擁有積極向上的生活方式。學生在這裡不僅可以學到紮實的知識、實用的技能，還將樹立滿滿的信心。為日後的成功打下必要的基礎。St. Lawrence College 為國際學生開設近100個項目，包括：1年的證書課程、2/3年的大專課程、4年的本科學位課程，以及1/2年的研究生文憑課程。並配備教學經驗豐富的教職員工，是實現你海外求學夢的完美選擇。

8. Thompson Rivers University: 是一所以學士和碩士課程為主的綜合性公立大學，也是卑詩省六所研修型大學之一。在卑詩省的Kamloops（甘露市），TRU擁有美麗的主校區，有超過14,000名學生學習，其中包括來自百多個不同國家的4000多名國際留學生。 TRU提供全面和廣泛的課程，從英語證書課程到學士和碩士學位課程，應有盡有。TRU共有140多個全日制課程，涵蓋文科、商業、科學、電腦科學、數據科學、教育、社會科學、技術、旅遊和法律等不同領域。 TRU專注於學生的「體驗式學習」，小班授課，教職員平易近人，並提供相關的配套設施和人際網絡，以支援學生成功發展。TRU的許多課程提供帶薪實習機會，多年來，TRU的畢業生保持超過93%的就業率。 Kamloops（甘露市），是風景優美、熱情好客、生活費用適中的城市，加上四通八達、交通便利，從溫哥華開車只需3.5小時，或乘搭飛機45分鐘即可到達。

以上所有加拿大院校都會親身出席參加3月23日加拿大升學及移民博覽展 2024，如有興趣報讀，可直接帶同成績與學校代表見面。如即場報讀，更有機會豁免部分院校申請費，另外，學校特設國際學生入學獎學金 (International Entrance Scholarship) ，詳情可向學校代表查詢。

【登記網址】https://www.risesmart.com.hk/2024/03/05/323ca/

參加者攜帶以下文件進場，會優先處理與學校代表見面。如已經報讀學校，請自行跟學校聯絡，此博覽展只預留給未報讀學校之人仕。

1. 所有學歷成績

2. 護照 (副本)

3. 英語試成績 (IELTS/DUOLINGO) － 如有

其他院校資訊:

1. Algonquin College

2. Camosun College

3. Centennial College

4. Coast Mountain College

5. Douglas College

6. Durham College

7. Fanshawe College

8. Georgian College

9. Humber College

10. Kwantlen Polytechnic University

11. Langara College

12. International Language Academy of Canada

13. Niagara College

14. Seneca College

15. University of Canada West

16. University of Victoria

17. Vancouver Community College

*如有任何爭議，Rise Smart 保留最終決定權*

(特約)