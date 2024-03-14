【六合彩】六合彩頭獎5,400萬今晚攪珠　即對號碼頭獎有無份

▲ 六合彩今晚攪珠。（資料圖片）

【六合彩／金多寶／獎金／派彩／攪珠結果】六合彩今晚（14日）攪珠，設約4,429萬元金多寶，頭獎基金達5,400萬元。

第24期六合彩攪珠結果為6、23、24、31、34、49，特別號碼1。

頭獎無人中；二獎5注中，每注派彩929,000元；三獎133.5注中，派92,790元。下期六合彩將於周日(17日)晚上9時30分攪珠，估計頭獎基金彩池達72,000,000元。

翻查資料，過去10期攪珠中，攪出最多的號碼為5、24、39號，均被攪出4次，而22、30、32、36號則各被攪出3次。而10期均沒有攪出的號碼則包括1、9、14、15、17、19、20、28、40、47、48、49號。

而曾於過去10期攪珠被攪出最多的疊字號碼為22號，被攪出3次，其次則為11及44號，被攪出2次。

顏色分佈方面，被攪出最多的是綠色，佔41%，其次則為紅色，佔36%，藍色僅佔23%。

至於號碼分佈，30至39號佔中獎號碼最多，達33%；其次則為20至29號，佔23%；1至9號佔16%；10至19號及40至49號則僅各佔14%。

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記者：黃穎津