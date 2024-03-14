香港小姐丨宋宛穎攻讀港大醫學院碩士　拍vlog曝光於瑪麗醫院上堂

▲ 宋宛穎攻讀港大醫學院碩士。

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）是一名學霸，擁有高學歷的她於加拿大多倫多大學畢業，雙修生物化學及人類生物碩士課程。

去年9月1日開學日，宋宛穎宣布重返校園，於香港大學醫學院修讀碩士課程，早前她於社交平台分享於瑪麗醫院返學的短片。

港姐冠軍著醫生袍上堂？

只見宋宛穎晨旱7點已抵達醫院，她說：「先買一杯咖啡喝一下，不然會太睏了，因為今天上課時間要很長很長，到今天夜晚才下課。」

之後宋宛穎行到婦產科那邊，她說：「看一下醫生平時工作的情況，幫忙一下。」到放Lunch時候，由於沒有太多時間，她只簡單吃一個飯團。

下午時份，宋宛穎到婦產科門診上堂，穿上白色醫生袍的她說：「醫院既然讓我穿醫生袍，看著像醫生嗎？HAHA。」

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【香港小姐】宋宛穎學生Look曝光 重返校園修讀碩士為圓夢

拍劇演醫生

網民留言大讚「普通話太好了！美女學霸，優秀」、「又叻又靚女」，另有網民說：「香港做醫生，要狀元，太優秀」，宋宛穎即回覆：「謝謝誇獎，我不是當醫生哦，我是做科研。」看來讀完碩士的她想從事科研工作。

2021年，剛剛大學畢業的宋宛穎為完成媽媽心願而參加《香港小姐競選》，且獲得多名師姐點名稱讚，成為大熱人選。

宋宛穎最終奪得冠軍，其後為TVB擔任司儀及主持，亦加入《愛‧回家之開心速遞》劇組飾演Tiffany，與吳偉豪飾演一對情侶。另外，早前她於劇集《香港重案》飾演法醫一角，以及拍攝節目《早D知早D医》，似乎都跟醫學有關。

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