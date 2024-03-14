不正常愛情研究所丨越南識女仔特別喜歡香港男士？　「鬧交KOL」胡敏芝最高紀錄嘈足6小時

▲ 最新一集《不正常愛情研究所》嘉賓嘉俊（左四），曾與小澤瑪莉亞在越南有一面之緣。

由金永衡（Kim）、Susuca及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）任主持的J2清談節目《不正常愛情研究所》，今晚（3月14日）播出一集所研究的題目為「做個有味道的人」。

而今晚《不正常愛情研究所》內「有故事的人」嘉俊，在越南旅居3年，稱讚當地為男仕天堂。他的講故事能力加上在越南的「奇遇」，令在場各位主持笑得前所未有的開懷。

節目中展示一幅嘉俊跟已退役的AV女優小澤瑪莉亞的合照，Doniven跟Kim均聲稱80、90年代的回憶即刻返來。現年38歲的小澤，當年為AV界天后級人馬，月入高達600萬日圓，退役後成為企業家。

▲ 嘉俊與小澤瑪莉亞合照。

香港男士受越南女仔歡迎

嘉俊在節目中透露，當日是在小澤於胡志明市投資的酒吧跟女神見面，而雙方還握手乾杯，令他非常興奮。嘉俊透露2012年小澤在香港舉行握手會，門票被炒至千元，學生哥的嘉俊無力負擔，只能忍痛放棄。終於11年後圓夢。

嘉俊提到小澤經營的日式酒吧非常豪華，又大讚服務一流︰「啲女仔服務生會跪低斟酒，雙手遞酒畀你。一杯酒7蚊美金，當地係高消費。」

他表示，香港男仔非常受越南女仔歡迎，因為夠細心。就算其貌不揚如自己，追女仔都無往而不利，亦引發連番奇遇。

▲ 嘉俊與小澤瑪莉亞在越南有一面之緣。

嘉俊話試過跟一名18歲女孩到coffee shop第一次約會，對方居然叫齊父母、阿爺阿嫲；甚至表哥到場。女仔媽媽更提出3千港元禮金的要求。又有一次跟新相識的女仕到motel休息，情到濃時發現對方身懷「異物」，嚇到他奪門逃走。

最好笑要算是嘉俊透過App識了一名女仕，大家相約公園見面。事件變成「騙圖」一單，對方是名阿婆還不止，更是露體狂一名，想知詳情密切留意今晚節目播映。

▲ 《不正常愛情研究所》主持Susuca。

另外，「鬧交KOL」胡敏芝被問到可會接受異國戀時，她斬釘截鐵表示:「都溝通唔到，真係好難嗌交，唔通用手語咩，有啲難。」她解釋鬧交是一種增進感情方法。她接受訪問時再補充:「鬧交其實係磨合嘅一種方法，向另一半表達自己嘅想法，然後諗辦法互相遷就。」

Karen自爆跟男友初初拍拖時，最厲害一次嗌足6小時，胡敏芝更笑說:「嗌下喊下又唞下，而家我同男朋友都唔會點嘈交，都係一個月1至2次。」

▲ 《不正常愛情研究所》主持黃紫恩（左）、胡敏芝（右）。

嘈交要警察調解

而胡敏芝被封「鬧交KOL」，是因為她曾自問鬧勻港九新界各地區，她之前曾在《不正常愛情研究所》透露，試過與男朋友在家嘈交，搞到警察上門調解。而她鬧交有句口頭禪「早知唔同你一齊」，她認為嘈交是一種磨合同溝通，不過終極目標都是嗌贏。

胡敏芝還曾自爆有趟嘈交出事經過，說︰「同男朋友行傢俱鋪，不嬲我好鍾意問問題，嗰次問到第10題，見到佢好似唔耐煩，我唔耐煩佢嘅唔耐煩，開始鬧交。」

當時男友企在一座衣櫃旁，講到㷫起手一揈，打爛了衣櫃︰「嗰時佢隻手拎住嘢，揈埋去打爛咗個衣櫃，我好驚即刻唔嘈，仲賠咗500蚊。」

▲ Karen（左）被封「鬧交KOL」。

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