12怪盜｜MIRROR成軍5年首部電影各懷絕技　姜濤因1事惹隊長不滿？

▲ MIRROR成軍5年首次全體拍攝電影《12怪盜》，12子均表示最難是一齊拍攝打鬥場面。（陳慧安攝）

人氣男團MIRROR正馬不停蹄進行巡迴演唱會，外地鏡粉終於可以親身見偶像一面。香港鏡粉都依然有追星節目，MIRROR成軍5年首次合作的電影《12怪盜》，即將於復活節檔期3月28日上映。

12子在戲中各身懷絕技，亦加入了不少自行創作的笑料，但隊長Lokman（楊樂文）對姜濤加入了一個小習慣有點不滿，嚇得姜濤連番追問！

MIRROR 12子在出埠前接受TOPick訪問，談及一起拍電影的點滴，《12怪盜》顧名思義是12名盜賊，題材由公司和編劇決定，但12子都參與選劇本，Lokman表示：「我們都收過幾份劇本，但不合心意，所以就等一等，不要心急，慢工出細貨，所以我們至今才第一次合作拍電影。」

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▲ MIRROR成軍5年首部電影《12怪盜》將於3月28日上映。（陳慧安攝）

12怪盜各身懷絕技

「12怪盜」各自身懷絕技，例如Ian（陳卓賢）是智慧擔當擅長策劃、姜濤精通催眠、Anson Lo（盧瀚霆）身手靈活、Edan（呂爵安）游繩技術一流、Jer（柳應廷）可以瞬間變裝等。Lokman指導演和編劇事前有特意了解他們各人的性格，再編排他們角色、性格和技能，以他的技能「解鎖」為例，可能導演和編劇看中他跳Locking厲害，「你擅長Locking，不如你試一下Unlock吧！」

電影開首Lokman和飾演電腦專家Alton（王智德）合作銷毀毒品，Alton稱現在很多高科技軟件的鎖都交由電腦專家負責，所以兩人的解鎖技能是代表現實世界和網絡世界。

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「Edan前輩」笑料不斷

Edan則直言他本身畏高，所以今次他藉著練游繩，可訓練他克服畏高。眾人不斷稱呼Edan是「大前輩」，在拍攝上幫助他們不少。Edan又即場加入很多笑料，有場戲是Edan和大表哥Stanley（邱士縉）合作以游繩闖入冷氣糟去竊聽機密，Stanley笑說：「Edan前輩在我們收音期間，突然取出風扇吹風，我覺得出來效果都很有趣，非常感謝Edan前輩加入這麼好玩的東西。」

▲ 12怪盜（劇照）

身手擔當Anson Lo踢傷腳

「身手擔當」教主Anson Lo稱自己現實中當然沒有如電影中好打，大多時要抵達現場後才即席學習打鬥動作，更曾經踢到條根受傷，「每set動作都要10分鐘內學習，都好大壓力。有次踢得太用力、踢得太高扯傷條根。」

另一場焦點是Anson Lo與Lokman齊齊跳Locking跨越紅外線去奪取寶物，兩人非常合拍，教主說：「我們事前練了幾次，由於排舞室沒有紅外線，我們要靠想像力，難度很高！」Tiger（邱傲然）聞言大讚「紅外線舞」好正，隊長建議下次3人一起跳，說不定可以成為日後的表演項目。

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眾人被問到如果可以再選技能，會選哪一個？Tiger的讀唇技能好受歡迎，他自己就想有隱形術，「這樣我就不用每場拍攝。」但隊長突破盲腸，「你都要穿整套綠色衣服，我們12個也要配合。」Tiger想一想，還是選回讀唇比較簡單。

看起來最容易拍攝的技能，可能是姜濤的催眠，好有型用手指「撻」一下即成，「事前導演安排了各單位的專業人士指導我們，催眠師都指導我一堂，講解了很多詳細的原理，導演則叫我只需撻一撻手指即可。」他稱「撻手指」也不容易，「想看我表演要入入戲院看看了！」

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隊長不滿姜濤嘟嘴？

戲中12子有不少群戲，其中一幕是一齊型爆搭𨋢出發做任務，姜濤提出搭𨋢超重，大家看著他以製造搞笑一幕。不過，Lokman卻突然表示有部分不滿，嚇得姜濤追問所為何事。Lokman解釋：「當大家在𨋢內看著他後，他突然嘟嘴，然後嗲Ian，我看著心想，你嘟什麼嘴？」姜濤解釋自己當時在忍笑，所以要嘟嘴以遮掩他忍笑。」隊長笑言收貨，「放過你啦！」

▲ MIRROR承諾將會返港謝票，相信屆時會掀起戲院搶飛潮。（陳慧安攝）

12子拍群戲一定好大陣仗，他們都認為拍攝他們與保安員的打鬥戲最困難！副隊長AK（江𤒹生）解釋，一齊拍打鬥戲要夾的東西太多，有不同武師要看時機穿插、又要爆又有東西飛來飛去，「所以要夾得很準，複雜程度比較多。」

12子看起來好打得，連Jer和Jeremy都有幾下身手。Edan讚揚製作組好認真，事前要度很多鏡頭，如何設定機位拍攝到大家，「還為我們找了12個替身幫我們站位，我們去到現場就看他們做一次，我們再進去感覺一下。」

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預告有謝票場 票房好派福利

下一次12子希望可以出國拍戲，建議公司開拍《12怪盜國際版》，「分別去歐洲、亞洲、非洲各偷一件東西，那就最好了！」Lokman笑說。他呼籲粉絲要多多入場支持，並預告他們在巡迴演唱會之間返港謝票，如果票房好更有福利，「如果支持量夠大，福利就大一點！」

AK則保證這套電影鏡紛會喜歡，且劇情包羅萬有，「有打鬥的元素、有搞笑、有兄弟情、有團結，很有教育意義！」AK又叫街外客不要擔心，屆時會有很多場次上映，不必擔心會被粉絲搶光戲票，「可能街客都會在謝票場見到我們，由我們真人解釋給大家聽，送給你們復活節假期。」

服裝：Lane Crawford, Swank, a bathing ape, Harvey Nichols, Kenzo, Burberry, Levi’s

形象設計：PIPA Creative

髮型：

Seiko Sin @Hairculture

Manho Li @HairCulture

Frankie Ho @HairCulture

Man Chan @CHIC Private I salon

Lydia Yung @CHIC Private I salon

Denny Ku @CHIC Private I salon

化妝：

Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre

Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

記者：林綺玲

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