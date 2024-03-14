【尚至醫療】尚至醫療再融資覓IHH大股東投資　指上市非獲取資金唯一手段

▲ 霍文遜主理的尚至醫療再有新動向。(陳展棋攝)

由霍英東兒子、外科專科醫生霍文遜創立的尚至醫療，近期再有新動作。該公司開展次輪融資，分別邀得上海實業集團、上海鎂信健康科技、以及IHH醫療集團大股東三井物產株式會社，三者會參與董事會運作，公司未有透露今次集資規模。

尚至醫療集團總裁潘耀堅表示，上海實業及鎂信健康科技分別於藥業及新產品提供意見，至於三井物產株式會社則於醫療市場有豐富經驗，包括大數據運作，例如醫療科技、數據以及醫療生態系統的搭建。潘耀堅表示，選擇投資者時有考慮到與醫療產業有關，與之前的投資者提供財務投資有不同。潘耀堅亦表示，一部分資金會用作收購，例如服務及專科。

霍文遜表示，不少人到內地就醫，覺得「又平又好」，不過疫情後亦有部分顧客對本港醫生有信心。他表示，目前主要與大灣區醫療的合作夥伴合作，如有病人需要北上或南下就醫可以安排。潘耀堅就指，內地的基礎服務較平及服務好，不過南下顧客則重視服務水平及質素，例如疫情期間會有內地人來港接種新冠疫苗。他表示，目前內地病人的比例約佔15%。

公司表示，開立至今的收支仍然是正增長，而股東架構以機構性投資者為主佔5成，醫生則佔5成。被問到上市目標，除了考慮上市外，國際資本市場的深度更多，包括全世界的主權基金、養老金等，希望成為亞太區最重要的代表，「上市只係獲取資本的其中一個手段，而不是唯一手段：隨時都可以實現，但需要考慮實際因素，是否最佳選擇。」

目前尚至有60多名專科醫生，以及20多名普通科醫生，需要繼續加專科醫生及全科醫生。另外，該集團亦設有北京診所，亦有一定醫生數量。

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記者：陳展棋