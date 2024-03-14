  • 20°C
香港時間 : 2024314日 (週四) 18:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【尚至醫療】尚至醫療再融資覓IHH大股東投資　指上市非獲取資金唯一手段

社會 17:55 2024/03/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

霍文遜主理的尚至醫療再有新動向。(陳展棋攝)

由霍英東兒子、外科專科醫生霍文遜創立的尚至醫療，近期再有新動作。該公司開展次輪融資，分別邀得上海實業集團、上海鎂信健康科技、以及IHH醫療集團大股東三井物產株式會社，三者會參與董事會運作，公司未有透露今次集資規模。

尚至醫療集團總裁潘耀堅表示，上海實業及鎂信健康科技分別於藥業及新產品提供意見，至於三井物產株式會社則於醫療市場有豐富經驗，包括大數據運作，例如醫療科技、數據以及醫療生態系統的搭建。潘耀堅表示，選擇投資者時有考慮到與醫療產業有關，與之前的投資者提供財務投資有不同。潘耀堅亦表示，一部分資金會用作收購，例如服務及專科。

霍文遜表示，不少人到內地就醫，覺得「又平又好」，不過疫情後亦有部分顧客對本港醫生有信心。他表示，目前主要與大灣區醫療的合作夥伴合作，如有病人需要北上或南下就醫可以安排。潘耀堅就指，內地的基礎服務較平及服務好，不過南下顧客則重視服務水平及質素，例如疫情期間會有內地人來港接種新冠疫苗。他表示，目前內地病人的比例約佔15%。

公司表示，開立至今的收支仍然是正增長，而股東架構以機構性投資者為主佔5成，醫生則佔5成。被問到上市目標，除了考慮上市外，國際資本市場的深度更多，包括全世界的主權基金、養老金等，希望成為亞太區最重要的代表，「上市只係獲取資本的其中一個手段，而不是唯一手段：隨時都可以實現，但需要考慮實際因素，是否最佳選擇。」

目前尚至有60多名專科醫生，以及20多名普通科醫生，需要繼續加專科醫生及全科醫生。另外，該集團亦設有北京診所，亦有一定醫生數量。

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳展棋 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載