星二代丨錢嘉樂大女11歲生日愈大愈靚　鍾麗淇攜罕病女兒到場慶生玩溜冰

▲ 錢嘉樂餅印女11歲生日，媽媽湯盈盈邀親友溜冰場慶生。（網上圖片）

娛樂圈中有不少甜蜜夫婦，錢嘉樂和湯盈盈便是其中一對，兩人自2012年結婚後，誕下兩個女兒，分別是細女Kassidy和大女Alyssa，最近大女Alyssa迎來11歲生日，「七魔女」成員之一的鍾麗淇於社交平台上載為契女慶生的影片，除了切蛋糕外，眾人更一同玩滾軸溜冰。長高了不少的壽星女Alyssa，越來越靚，更有媽媽湯盈盈的影子！

最新影片推介：

鍾麗淇老公帶大女落場玩溜冰

近日，鍾麗淇於Instagram分享為Alyssa慶生的影片，影片中可見鍾麗淇一家四口齊齊上鏡，她的老公Nardone Ruggero推車，載上患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf Hirschhorn Syndrome）的13歲大女Isabella玩滾軸溜冰，可見她笑容滿臉，手舞足蹈，相信玩得非常開心。

至於壽星女Alyssa則與其他朋友仔玩，過程中不需要旁人協助，相信是滾軸溜冰的能手。之後Alyssa又與10多名朋友一同切生日蛋糕慶祝，不過吹蠟燭時未能一啖氣吹熄，引得眾人大笑。

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鍾麗淇分享大女玩溜冰的喜悅

影片中雖未見Alyssa的父母錢嘉樂和湯盈盈，不過鍾麗淇就在文章Tag上錢嘉樂、湯盈盈、深靖琪、文頌嫻及周家蔚，相信「七魔女」成員也有帶小朋友一同出席到賀。鍾麗淇也在影片留言祝賀契女Alyssa生日，又表示大女Isabella玩溜冰時的喜悅。

超有趣的一天！！！祝我美麗的契女Alyssa生日快樂，感謝她的媽媽安排美好的一天！我們都笑了，尤其是Isabella，有這麼多人推著她在溜冰場轉。謝謝大家！！！

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大女曾被斷言活不過兩歲

Isabella於6個月大時確診罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題，需要長期食藥抗腦瘤，醫生曾診斷後斷言不能走路，更指她活不過兩歲。

鍾麗淇未有因此放棄，在Isabella5歲時教她走路，雖然一步一艱辛，但堅強的她如今終能扶著鐵架走出一段路，鍾麗淇更稱女兒是「戰士公主」（Warrior Princess）。

去年，鍾麗淇更帶Isabella參加3公里賽跑，在到達終點之際，胞妹Michela攙扶Isabella一步一步衝線，畫面溫馨又動人，鍾麗淇更為女兒感到驕傲。

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責任編輯：王明芳