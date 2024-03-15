世界睡眠日｜港女返工壓力大連續3日失眠　專家：7成港人有失眠之苦

【世界睡眠日/失眠/睡眠/情緒病】適逢今日（15日）是世界睡眠日，香港精神健康動力基金會於周一（11日）舉辦了問卷調查發佈會，公佈有關本港市民失眠問題，以及睡眠質素的問卷調查結果；同時邀請一名飽受失眠問題困擾的市民，分享其經歷。

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工作太高壓 無形間積聚壓力

李小姐是名有失眠問題的市民，她受訪時透露上一份工作非常高壓又辛苦，當時雖然都比較容易入睡，但久而久之就開始出現難以入睡、睡眠質素欠佳的情況；直到去年3月期間，她因為難以忍受上司「高壓式」的管理手法，以及沉重的工作壓力而選擇辭職。她憶述，辭職後有段短時間都能夠好好地睡覺，但當大約6、7月時，自己知道休息完畢要開始再度嘗試求職時，她的情緒突然爆發，情緒大起大落又會非常緊張，開始每日以淚洗面，繼而出現失眠問題。李小姐表示：

其實上一份工作的環境比較壓抑，壓力無形間慢慢堆積。各位醫生有提及到，「難以起床」也屬於一種失眠問題。現在回想起來，其實可能有那時候就已經有失眠，因為當時最疲累時需要睡12至13個小時才能夠起床，隔天才會有精神工作。

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求醫發現有情緒病伴隨失眠

李小姐續指，後來辭職待業期間，可能因為種種壓力累積著，令自己難以放鬆去入睡，即使終於入睡後，也經常會在半夜醒來；失眠情況持續2星期後，李小姐決定向醫生求醫。她透露，自己也分不清到底是情緒問題造成失眠，還是造成失眠情緒問題，「只知道睇醫生的當下，整個人已經非常緊繃」，最終她被診斷患有焦慮症及抑鬱症，伴隨失眠問題。她形容，當時失眠情況最嚴重時幾乎是長時間無法入睡：

最嚴重時試過晚上上床，直到隔天天光都未能入睡，如此連續3日。然後到第4日終於可以入睡，但又會半夜醒來，然後又一個失眠循環。即使好罕有地成功睡到早上，當日卻又會精神不振、異常疲勞。

她形容，該段時間每天做事總是力不從心，只要是身體活動就會覺得很疲倦；所幸後來醫生有處方傳統安眠藥，她的情況逐漸有所改善。

終選擇求醫紓緩問題

李小姐憶述，初時需要吃情緒藥和傳統安眠藥，劑量都比較重，「其實我也無辦法告知大家吃了安眠藥是否比較『好瞓』，因為經常都會發夢，而且有時情況會較反覆」。她透露，有時候吃藥後確實能睡到隔天早上，但亦試過吃藥睡了約3、4個小時後就醒來，無法再次入睡。她說：

每當突然醒來無法入睡，腦海又會浮現各種想法，例如是否需要增加安眠藥劑量、隔天會否有足夠精神、何時才能重新入睡等。

她續指，服用安眠藥初期曾試過有「斷片」狀態，她憶述：

自己試過服藥後無意識地致電給朋友，翌日朋友告知我才知道有這件事，而自己卻是完全沒有記憶。

不過李小姐服用藥物一段時間後，情緒和失眠情況漸趨穩定，加上傳統安眠藥有較多副作用，或會影響生活質素，故此覆診時，醫生建議轉用雙食慾素受體拮抗劑（DORA）。她指出，轉用DORA後，除了得以改善「斷片」情況，也感覺到睡得較安穩，隔天亦可以保持清醒狀態，精神有所提升。

李小姐透露，早前曾經試過戒安眠藥，希望能夠不依靠安眠藥的藥效去入睡，然而身體已養成依賴狀態，故難以自然入睡；至今她仍然需要服用安眠藥來幫助入睡，但轉用DORA後已逐步調減劑量，現時只需要服用四分一劑量就能夠入睡。

失眠問題不單止睡不著

香港精神健康動力基金會副主席曹國柱醫生指出，所謂「足夠睡眠時間」取決於年齡，每個年齡層在建議睡眠時間都略有不同：

4至12月大嬰兒會建議有12至16小時睡眠時間；

1至2歲幼童會建議有11至14小時睡眠時間；

3至5歲幼童會建議有10至13小時睡眠時間；

6至12歲兒童會建議有9至12小時睡眠時間；

13至18歲青少年會建議有8至10小時睡眠時間；

18至60歲成年人會建議有7小時或以上睡眠時間；

61至64歲長者會建議有7至9小時睡眠時間；

65歲以上長者會建議有7至8小時睡眠時間。

曹醫生續指，要衡量睡眠品質不單只有時間，還可以透過過睡眠潛伏期、睡眠效率、半夜起身次數，睡眠階段來衡量；而所謂「失眠問題」並不單止睡不著覺或睡眠時間短，入睡困難、難以維持睡眠，以及太早醒都可以歸類於「失眠問題」。

7成港人有失眠之苦

問卷調查結果顯示，有70%受訪者因失眠問題而影響日間精神狀態；超過一半受訪者表示，自己現階段或曾經有失眠問題，當中有60%受訪者表示失眠問題的嚴重程度達5分或以上（10分為極大影響）。曹醫生對此解釋，都市人生活忙碌，下班後難得有「Me time」就會不知不覺把睡眠時間延後，逐漸養成就寢時間拖延症；此外又有不少上班族因應工作需求，需要熬夜回覆電子郵件或處理工作，甚至本身工作性質需要輪班工作等，最終無法養成良好的就寢時間。他續指：

本身健康問題，例如心臟或肺部疾病、高血壓、糖尿病、慢性疼痛、焦慮症和抑鬱症等，都會影響入睡。再者，便是外來因素包括咖啡因、酒精和尼古丁等多種藥物和物質；以及睡眠環境，也會影響一個人的入睡能力。

失眠問題影響可大可小

香港精神健康動力基金會榮譽司庫鄭柏榮醫生指出，睡眠質素欠佳容易影響生心理健康；他舉例指，如果每天只睡5小時，將會影響認知功能、情緒及心理健康、發生意外風險、生理健康及生活品質：

當中最嚴重莫過於會影響注意力及反應力，增加出錯及事故，一旦疲勞駕駛，甚至會出現車禍。

新藥物抑制食慾素能促進睡眠

失眠問題患者李小姐提及到，求醫後有轉用到雙食慾素受體拮抗劑（DORA）。香港精神健康動力基金會主席傅子健醫生解釋，雙食慾素受體拮抗劑（DORA）能夠通過抑制下視丘分泌素（又稱食慾素）這種保持清醒的神經傳導物質，幫助患者入睡及維持睡眠狀態；而且長期使用DORA出現藥物耐受性的風險低。即使停藥後，亦不會出現藥物依賴的問題，減低失眠反彈的風險。

傅醫生續指，現時常見的處方安眠藥類別有兩大類：苯二氮䓬類藥物（Benzodiazepine）及非苯二氮䓬類藥物（Z-drugs），然而這2類藥物都需要留意不良反應，例如嗜睡、暈眩、疲倦、鎮靜、睡眠窒息、視力模糊、運動失調等。

現時有不同研究指出，長期服用苯二氮䓬類藥物有機會產生藥物耐受性、藥物依賴和戒斷症狀，而且此藥物被確定為可能引發夢遊，一般不會建議長期。兩類藥物的服用建議都只能服用2至4星期。而對苯二氮䓬類藥物的潛在副作用會更加敏感，它會增加藥物的鎮靜效果、損害認知能力、行動能力及駕駛技能，甚至會增加跌倒及患上阿茲海默症的風險。美國老年醫學會（American Geriatrics Society，AGS）就不建議65歲以上長者服用這2類藥物。

傅醫生表示：

所以希望未來能夠把雙食慾素受體拮抗劑（DORA）普及化，讓普羅大眾都能夠以此紓緩失眠問題。

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責任編輯：郭子豐