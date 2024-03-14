資優教育｜創科翹楚畢業後回歸母校成為老師　帶領學生屢奪STEAM比賽獎項薪火相傳

▲ 2024年靖淇帶領學生隊伍參加香港學界鑑證比賽榮獲冠軍。

人生縱然有迷茫的時候，但在迷茫之中只要跟隨你的心，以夢想作為指標，終可走出一條屬於自己的路！從就學到執教，香港資優教育學苑校友陳靖淇展現出精彩、勵志的創科達人故事。

最新影片推介︰

細閱靖淇的履歷，聽她分享多年來走過的路，拼湊出一幅多姿多彩的圖畫。轉數高、靈動機敏而又健談的靖淇，興趣廣泛，熱愛科學、運動、演說、茶藝和烹飪。自香港理工大學康復治療學系後，當時的她正迷茫於前路的抉擇，適逢母校（中華基金中學）向她招手，於是便決定加入教學團隊，並擔任STREAM (註1) 統籌副主任。

事實上，自中一開始至現在成為老師，靖淇曾多次獲得STEAM相關的獎項。昔日她作為學生親身參賽，今日則與學生並肩同行，燃點他們對STEAM的熱愛。



創科種子萌芽時

靖淇對科學的興趣始自中學時期，年紀小小，就愛在科學之中尋找樂趣。中一時她在世界奧林匹克機械人競賽初試啼聲，喜獲香港區選拔賽冠軍，並在阿布扎比的國際賽進入16強。她從中三到中六都有參加香港青少年科技創新大賽，研究項目包括以綠茶抗癌、蛋白酶抗癌等等，在比賽曾獲優異獎及二等獎。

在母校任教並成為STREAM統籌副主任後，靖淇又在2023年的中國青少年科技創新大賽STEAM教師類別（科技輔導員）勇奪二等獎。「我覺得很震撼，原來全國有如此多材有創意及啟發性的教案。透過比賽，可以跟不同的參賽者交流，學到更多在課堂上應用STEAM教學的方法。另外，很榮幸我的教案被內地的學者當作範例，令我感到相當振奮！」



帶學生參加比賽

除了自己參加教師比賽，靖淇慶幸可以薪火相傳，以老師身份帶學生參加STEAM比賽。「我入職的時間不算長，只有兩年多，最難忘是第一次帶同學到韓國參加國際賽事，陪伴他們一起面對不同的困難，例如我們因為寒冷和大風臨時更改作賽場地。此外，又曾因為比賽的表格全為韓文，同學須於比賽時克服語言障礙，一邊填表，一邊作賽，時間相當緊迫。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「每次STEAM比賽之前，我和學生都需要團結同心，解決困難，為了準備比賽，每天留校至晚上七、八點，有時又忙於處理同學之間意見上的分歧。作為老師的我，既想放手讓學生主導準備過程，又要有技巧地引導他們找出可行的方案。與此同時，我又要思考如何鼓勵他們擴闊思考的維度，想闊一些，想深一些。

成為創科達人

我的學生曾在2023年香港創意數理科學4D Frame比賽（一項源自韓國的STEAM比賽）中獲得金獎、銅獎及科學文化融合基金會主席獎。今年，我亦帶領學生剛於2024年「Forensic Hunter」香港學界鑑證比賽贏得冠軍，以及於創新科技學生師友計劃獲得創意發明獎項。

我希望能夠啟發更多具潛質的學生在科研路上發展，因為未來是屬於他們的。我希望他們可以透過參加不同比賽，見識世界各地的學生及他們的創意科研項目，引導他們用自己的雙眼認識世界。他們的未來雖然充滿未知，但從另一角度去想，就是擁有無限機遇，只要願意踏出第一步，他們也可以成為創科達人！」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5