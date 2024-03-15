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超市大搜查｜面膜含防腐劑MIT可致敏　39款通過檢測安全無毒之選

保健美顏 10:35 2024/03/15

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面膜含防腐劑可引起皮膚過敏，TOPick整理出39款通過檢測安全無毒之選供大家參考。

【護膚/保濕/面膜/防腐劑/過敏】敷面膜是不少人護膚的必備動作，然而面膜成分多樣，市面上選擇亦非常多，到底該如何挑選保濕又安全的款式？本港消委會曾經檢測過40款保濕面膜，其中19款不含防腐劑MIT及致敏物；另外，生物科技公司「水中銀」（下稱水中銀）亦曾經公開過24款通過安全無毒檢測的面膜。TOPick整合2個榜單，共39款安全無毒之選，供大家參考。

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防腐劑MIT可致皮膚過敏

Methylisothiazolinone（MIT）是常見的防腐劑之一，有機會引發接觸性敏感反應（Contact Allergy），自2016年起，於歐洲所有駐留類化妝品禁用。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪表示，部分人接觸MIT後可能會引起皮膚過敏，出現紅斑、乾燥、皮膚腫脹、水泡、脫皮，感到灼熱或刺痛等。消委會亦曾提醒，若生產商將含MIT的產品標明免沖洗，可能令消費者誤用而導致皮膚敏感。

消委會19款安全名單

消委會曾測試市面40款保濕面膜，其中3款樣本驗出防腐劑MIT、1款樣本含可遷移熒光物質，有機會引致皮膚過敏；另有18款含致敏物「甲酯」或「乙酯」、「丙酯」等，剩餘19款則屬安全之選。安全名單中包括不少知名美妝品牌或人氣面膜，如Fancl、Kiehl's、Shiseido、無印良品、Innisfree、AHC等，並按照它們的保濕效能評分。

保濕效能3.5至4分

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保濕效能3分

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保濕效能3分以下

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水中銀檢測結果：

而水中銀在檢驗28款面膜後，發現2款台灣片裝紙面膜含有MIT，另外24款面膜則屬品質卓越，亦即在急性毒、慢性毒與成分篩查中都表現理想，可安心購買。安全之選中不乏著名美妝品牌或人氣面膜，如ESTEE LAUDER、LEADERS、LUSH、Innisfree、雪肌精、Fresh、Origin、Fancl、Kiehl's等。

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部份產品結果不一

不過2個榜單有部份產品結果不一，2018年水中銀檢測結果指「SK-II護膚面膜」品質卓越，但2017年消委會測試結果則指出，產品含水楊酸及致敏物「甲酯」。

另外，2018年水中銀檢測結果又顯示「EAU THERMALE AVENE雅漾 高效鎖水保濕面膜」及、「NEUTROGENA露得清 深層保濕面膜」為品質卓越，但消委會2017年檢測結果就指「EAU THERMALE AVENE雅漾 高效鎖水保濕面膜」含有可遷移熒光物質，而「NEUTROGENA露得清 深層保濕面膜」則含有致敏物「甲酯」、「乙酯」。

當時「EAU THERMALE Avene」代理商曾針對事件做出回應，表示供應商測試報告中，顯示原裝面膜物料並無熒光反應；該產品配方雖有一種有效成分會產生熒光反應，但代理商強調該成分並無光毒性，產品屬安全使用。

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責任編輯：羅嘉欣

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