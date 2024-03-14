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抽水王丨林作投訴被女友裕美冷待　無奈慨嘆：完全變了個不同的人

娛樂 20:20 2024/03/14

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林作指女友裕美：完全變了個不同的人。

林作在去年7月因視網膜脫落入院做手術，女友裕美悉心照顧，據悉因此感動了一直抗拒裕美的林媽媽，於是林母與裕美關係漸好。另外，同年9月，林作捲入虛擬資產交易平台JPEX風波，而裕美也是對男友不離不棄，被網民封為「最佳女朋友」。

早前，林作與裕美更分別在個人社交平台上載婚照，不過相信純粹只是拍照，並非真的結婚。，不過其實林作與裕美自2019年1月被爆與同遊北海道揭戀情起，拍拖已有一段日子，估計感情相當穩定。

林作突然上載婚照疑向麥明詩示威　裕美大露背騷香肩做靚新娘

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林作投訴裕美太專注事業

但林作在昨日於個人IG以Story方式發文，指裕美的林媽媽的關係已改善，可是同時投訴女友近期專心事業發展，而令自己受冷待，寫道：「近月，由於美美發奮圖強，很希望闖出自己的事業，好完全變了個不同的人。」他透露，女友現在完全投入事業，形容：「勢做下一個張玉珊、袁彌明。」

由此，他表示「感到愛情上很被冷落，很有以前那種關係裡面的不安感。」不過，林作是否真的因為被女友冷落而感失落，還是只不過一如過往為曝光連自己都唔放過而扮感性，甚至其實藉此為自己「林作顧問」做宣傳，那麼只有他自己心中清楚明白。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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