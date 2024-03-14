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Beanies成員釗彤包辦新歌詞曲　MV預告有親熱鏡頭

娛樂 18:45 2024/03/14

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 新歌《不是你的形狀》

唱作女團Beanies成員釗彤（Chiutung），上星期推出今年的solo歌曲《不是你的形狀》，MV亦於日前上架。 

新歌《不是你的形狀》，作曲及填詞都出自Chiutung，她創作時是在寫一個愛情故事，關於兩個不同性格的人在一起，卻不想改變自己去迎合對方，所以選擇分手，歌名卻是有另一件事去inspire，她笑說：「我好鍾意睇日劇，男主角同女主角講『你已經唔係我嘅形狀喇』，歌名來自幾得意的情節出現。」

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計劃年底出Digital EP

曲風上，Chiutung與監製陳考威溝通很久，表示愛上了日本文化：「巧合地，陳考威了解完我聲音及性格後，建議我玩Pop Rock，佢一講我已經好鍾意，可以玩一直好想彈嘅電結他。」

今次MV終於有男主角同自己一齊，她說：「首歌講兩個唔同性格嘅人走埋一齊，最後覺得大家唔適合，應該要保持自己，所以同男主角有一個親熱鏡頭，未有完整MV前fans都好緊張，以為我會奉獻螢幕初吻。」

對於2024年，Chiutung計劃於年底可以推出一隻Digital EP：「今年預計會出3至4首歌，不過，而家時間上面都仲安排緊，因為啱啱完咗show，所以仍然努力籌備當中。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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