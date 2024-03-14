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【打擊私煙】海關屏山搗私煙儲存倉庫　檢70萬支未完稅私煙市值315萬

社會 18:49 2024/03/14

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（曾秋文攝）

海關今日（14日）在屏山一帶展開反私煙行動，在區內搗破一個私煙儲存倉庫，檢獲70萬支未完稅私煙，市值315萬元，應課稅231萬元，行動中拘捕2名男子。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任麥頌賢指，海關稅收調查科人員，今日於屏山展開反私煙巡邏，在一鐵皮場內發現2輛可疑貨車，關員在貨車內搜出70萬支懷疑未完稅私煙，市值315萬元，應課稅231萬元，行動中拘捕2名介乎33至42歲報稱運輸司機及搬運工人男子。海關發現私煙集團以偏僻地點，將私煙重新包裝企圖運出市區。

海關指，會持續全方位打擊各層面私煙活動，又提醒任何人輸入或輸出未列倉單貨物即屬違法，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁5年。根據應課稅品條例，任何人處理、管有、售賣或購買私煙均屬違法，一經定罪可被判罰款100萬元及監禁2年。

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記者：曾秋文

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