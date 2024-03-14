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【騙取津貼】涉瞞物業擁有權騙94萬房屋津貼　前政府工程師被判監9個月緩刑2年

社會 18:51 2024/03/14

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（資料圖片）

65歲前建築署工程師涉隱瞞其物業的擁有權，出租單位予自己，以騙取政府房屋津貼逾94萬元，事隔30多年後被廉署落案起訴3項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。被告經審訊後被裁定全數罪成，今（14日）於西九龍裁判法院被判監禁9個月，緩刑兩年。暫委法官判刑時指，被告雖然經審訊後定罪，但亦有數個有利求情因素，包括被告願意即時歸還涉案94萬元，以被告退休後每月可獲的8萬元長俸或會被消取等，故有特別理由判處緩刑。

被告鄭偉雄（65歲）經審訊後被裁定3項控罪罪成，指他於或約於1989年、1991年及1993年，使用關於柴灣杏花邨某單位的自行租屋申請書時，虛假地陳述被告該租用物業沒有經濟權益，就該租用物業合資格申領和收取自行租屋津貼，明知意圖用以誤導香港政府。

暫委法官判刑時指，被告雖然經審訊後定罪，但亦有數個有利求情因素，包括被告願意即時歸還涉案94萬元、在事隔30多年才被懲處、本案屬單一事件，有違被告良好品格、被告已年屆65歲，重犯機會低。

暫委法官續指，相關因素亦包括被告自2019年被捕，等候審訊時所受的煎熬，以及被告退休後每月可獲的8萬元長俸或會被消取。暫委法官認為當中有特別理由判處緩刑，遂就各罪將被告判監9個月，緩刑2年。

控方早前開案陳詞指，被告案發時是高級屋宇裝備工程師。1989年，被告成立空殼公司自勝有限公司用作申請房屋津貼，邀請同事及遠房親戚作自勝的股東及董事，並支付成立自勝的各項費用。

同年8月，被告購入柴灣杏花邨1個150萬元的單位，安排同事以自勝名義簽署買賣合約，首期由被告支付。被告由1989年至1995年租用單位，期間3度提交自行租屋津貼申請，獲政府批出約94萬元租屋津貼，其後於2002年以305萬元出售單位。

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記者：梁錦麟

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