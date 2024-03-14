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【港區國安法】支聯會涉拒交資料判囚 前副主席鄒幸彤等3人上訴駁回

社會 18:54 2024/03/14

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（資料圖片）

已解散的支聯會被警方國安處懷疑是「外國代理人」，支聯會涉未按要求提交職員及財務資料等，前副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光受審後，被裁定沒有遵從通知規定提供資料罪成，判囚4個半月。3人不服定罪及刑期提出上訴，高院今（14日）裁定3人敗訴，法官指控方毋須證明支聯會是「外國代理人」，原獲准保釋等候上訴的常委鄧岳君和徐漢光須即時服刑。

上訴人鄒幸彤、鄧岳君、徐漢光在2023年3月被裁定違反《港區國安法》第43條實施細則下的沒有遵從通知規定提供資料罪成，各判囚4個半月。控罪指，3人於2021年9月8日，作為支聯會在香港的幹事或在香港管理或協助管理該組織的人士，已獲根據《國安法》第43條實施細則附表5第3(3)(b)條送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。

上訴一方早前爭議，警方需先證實支聯會為「外國代理人」，方有合法基礎要求支聯會提供資料，原審裁判官亦錯誤裁定控方毋須證明支聯會為「外國代理人」。上訴方又質疑，控方於原審期間曾以公眾利益豁免權（PII）為由隱去大部分案情，辯方未能得知涉案外國組織等重要資訊，抗辯時只能猜測，致審訊不公。

高院原訟庭法官黎婉姬今於判詞指，同意原審指控方毋須證明組織是否「外國代理人」，法官認為，要求警方發出通知書前，以刑事審訊標準證明組織是否「外國代理人」並不合理。至於上訴方指，控方沒有證據顯示支聯會與哪些外國政府或政治性組織有何種關係，即使有關係，亦不代表支聯會是「外國代理人」。法官指是否「外國代理人」不屬控罪元素，法庭毋須考慮。

此外，上訴方指原審容許國安處署理高級警司洪毅被盤問時不回答問題，導致審訊不公。法官表示審視過控方根據公眾利益豁免權（PII）沒披露的物料和洪毅拒答的問題，認為原審已確保審訊公平。

原審裁判官裁定辯方可於審訊中挑戰通知書的合法性，法官指考慮到通知書所要求提供的資料性質，以及當中可能涉及的機密資料，認為由繁忙的裁判法院判斷合法性並不恰當，有違立法原意。法官認為以司法覆核處理更合適，故裁定通知書合法性不是控罪元素，辯方不可在刑事審訊中挑戰其合法性。

刑期上訴方面，法官指本案是首宗違反《港區國安法》實施細則下，沒有遵從通知規定提供資料罪的定罪案件，為達致震懾作用，判即時監禁無可避免。法官續指，上訴人明顯早已決定不會遵從通知規定提供資料，更高調舉行記招，向警務處處長遞交公開信，認為原審量刑沒有過重，維持原判。

上訴方於庭上表示，將向高院申請上訴至終院的證明書，並欲為鄧及徐申請保釋等候上訴，但法官指上訴方應先提交書面陳詞後再處理申請。

散庭後，鄒幸彤高呼「欲加之罪，何患無辭」。鄧岳君和徐漢光帶同民運歌集等刊物於開庭前會見傳媒，徐指控方說不出支聯會是哪個國家的代理人，亦說不出支聯會如何為所代理的「神秘國家」之政治目標服務，故沒資格索取資料。

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記者：陳曉欣

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