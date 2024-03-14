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【港區國安法】支聯會涉拒交資料鄒幸彤等3人罪成上訴失敗　常委鄧岳君徐漢光即時服刑

社會 18:54 2024/03/14

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（資料圖片）

已解散的支聯會被警方國安處懷疑是「外國代理人」，支聯會涉未按要求提交職員及財務資料等，前副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光受審後，被裁定沒有遵從通知規定提供資料罪成，囚4個半月。3人不服定罪及刑期提出上訴，高院原訟庭今（14日）判3人敗訴，原獲准保釋等候上訴的常委鄧岳君和徐漢光須即時服刑。

被告鄒幸彤、鄧岳君、徐漢光在2023年3月被裁定違反《港區國安法》第43條實施細則下的沒有遵從通知規定提供資料罪成，各判囚4個半月。控罪指，3人於2021年9月8日，作為支聯會在香港的幹事或在香港管理或協助管理該組織的人士，已獲根據《國安法》第43條實施細則附表5第3(3)(b)條送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。

上訴方早前爭議，警方需先證實支聯會為「外國代理人」，方有合法基礎要求支聯會提供資料，原審裁判官亦錯誤裁定控方毋須證明支聯會為「外國代理人」。上訴方又質疑，控方於原審期間曾以公眾利益豁免權（PII）為由刪去大部分案情，辯方未能得知涉案外國組織等重要資訊，抗辯時只能猜測，致審訊不公。

記者：陳曉欣

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