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【社區客廳】新社區客廳位於土瓜灣、紅磡及南昌　土瓜灣一間近7000平方呎

社會 18:58 2024/03/14

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陳國基表示，希望更多地產商參與社區客廳。(資料圖片)

政務司司長陳國基表示，扶貧委員會開會討論後，支持在今年內增設3間「社區客廳」，分別位於土瓜灣、紅磡及南昌，連同首個已啟用的深水埗「社區客廳」，預料可為1750個劏房戶、共27萬人次提供服務。陳國基指，目標是於全港劏房戶的地區都有社區客廳，希望更多地產商參與。

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新增的社區客廳位於土瓜灣，實用面積約6900呎，由華潤提供場地，東華三院營運；位於紅磡一間，實用面積約3200呎，由信和提供場地，聖公會福利協會營運；另一間則位於南昌，實用面積約2200呎，由恆基提供場地，聖雅各福群會營運。陳國基表示，希望利用社區客廳擴闊劏房家庭的生活空間及人際網絡，並提升生活水平及社區歸屬感。他指，早前已向地產商發信邀請參與，反應良好。

庫房開支緊掘  陳國基：扶貧工作「一定不受影響」

財政預算案提出2025-26年度起兩個財政年度，獲津助逾5,000萬港元的社福機構將要削減2%及3%撥款。孫玉菡表示，大機構能力較強，可以利用科技及整合手段以節省開支。他指，已與各社福機構開會，當中3分之2社福機構，亦即119間不受新安排影響，又指社福專項基金及樂齡科技基金亦提供支援。陳國基就表示，扶貧工作「一定不受影響」。他亦指，貧窮線有必要訂立新指標，以更準確反映貧窮情況，考慮以多指標去審視，交由扶貧委員會討論後會適時公布。

另外，在校課後拓管服務截日今年2月已有50間小學參與，包括九龍城、油尖旺、深水埗、觀塘、元朗等地學校，提供3千個名額。陳國基表示，今日參觀的荃灣公立何傳耀小學有50多位學生參與，指校長、教職員、以及營運機構對學生「出心出力」。他亦表示，學校近6成的家長已經就業，亦由於無需為學生家課操心，可以享受家庭的樂趣，又指「(學生)係到做完功課，返到屋企唔好做咁多功課，看下電視及與爸媽傾下計，小學生功課都唔適宜這麼多。」

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記者：陳展棋

 

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