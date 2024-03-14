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樂壇天后丨陳慧琳新歌《時光厚禮》雙喜臨門　Kelly已入紙申請紅館開騷

娛樂 19:13 2024/03/14

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新城知訊台主持T.MAX（海淦清）、陳慧琳、新城知訊台台長程凱欣（左起）。

陳慧琳（Kelly）國語新歌《時光厚禮》於3月9日公布的「新城勁爆流行榜 - 本地榜」及「新城國語力排行榜」同時獲得冠軍，雙喜臨門。

新歌成為兩榜雙冠軍，Kelly首先感謝新城廣播及環球唱片公司，形容心情雙倍開心，表示去年推出了多首廣東歌，疫情期間一直在收歌，大部份都是廣東歌。直到疫情尾聲就收到這首國語歌，疫情後才可飛去新加坡錄音。

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陳慧琳、T.MAX海淦清合照。

新歌演繹有難度

《時光厚禮》歌講述一對情侶在青春時認識，慶幸大家在最青春、最好的時間在一起，是上天的厚禮。Kelly透露：「最初收到Demo時有兩份歌詞，一份講述一個男人在四川飲湯；另一份則少女感較重，很有詩意。她笑言當然揀了後者的版本，聽到歌曲時，都忍不位流淚，腦海想起不少往事。」

此新歌音域很闊，Kelly承認甚有難度，說：「都幾難頂，Chorus部份都好難，錄音時還要高多一個Key，不用太大力。但都是一個音嘛，腹部要用好多力，我都驚唱完喉嚨痛，但現在駕馭到了。」

樂壇天后陳慧琳。

忙於世界巡迴演唱會

除推出新歌，Kelly亦忙於舉行世界巡迴演唱會，稍後將赴上海、馬來西亞等地演出。笑說：「最初我都冇諗做巡迴，只諗住做澳門站兩場玩下。」至於何時演出香港站？Kelly坦言已入紙紅館申請中，希望拿到好檔期。」

Kelly坦言，現在唱歌表演，最主要為了粉絲，每一首歌及每一次演出都是送給粉絲們的禮物，說：「他們想聽新歌我就做，我不是唱給自己聽。當然我都喜歡唱歌，都希望大家會來看。」

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