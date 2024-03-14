P1X3L成員丨George推出首支個人單曲《BF》　歐鎮灝大玩Cyberpunk演不羈男孩

▲ P1X3L成員歐鎮灝（George）推出首支個人單曲《BF》。

P1X3L成員歐鎮灝（George）推出首支個人單曲《BF》，簡單兩個英文字母，解讀成「Best Friend」還是「Boyfriend」留待樂迷去揣測。



《BF》由Gordon Flanders負責作曲，與PLAYGROUND 共同編曲，Billy Choi填詞，並由周錫漢監製。型格舞曲加上George耍壞的聲線引發你遐想，作為首支個人單曲，展示出獨特個性，同時帶出在情感攻防戰中與對象互相試探的心理狀態，如何壓抑內心的忐忑，以不羈姿態俘虜對方的心。

黃秋生蘇玉華合演《不赦之罪》 P1X3L成員George首登大銀幕

▲ P1X3L成員George個人單曲《BF》MV。

墮進時間迴圈



《BF》MV故事發生於cyberpunk的時空設定，George在廢墟中睜開眼醒來，發現自己墮進時間迴圈之中，似曾相識的情節不斷重演，為著的就是拯救一眸之緣的那個她。

George修補著粗糙的時間裝置，一次又一次嘗試回到過去，扭轉既定劇情，即使事與願違亦未有放棄，可惜結局落空，最後孤身一人回到故事開端的廢墟。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

陳帕昕任MV女主角

他坦言：「今次出solo真係好緊張, 因為我自覺唱歌仲有好大嘅進步空間，今次錄音相當順利。我好享受整個過程，好多謝Gordon Flanders嘅作曲，Billy Choi嘅詞同埋監製Randy嘅協助。 另外，今次對自己出嘅第一個ＭＶ感到非常興奮，收到呢首歌嘅Demo已經幻想個MV可以有電影感之餘，仲有一種cyberpunk嘅元素，希望各位Fans都鍾意《BF》嘅ＭＶ啦！」

今次MV找來新晉女演員Sheena（陳帕昕）任女主角，George表示:「我同Sheena係因為一齊拍攝電影《不赦之罪》而認識，我第一次同佢合作時已經覺得佢有一種好特別嘅氣質能夠carry唔同嘅角色。今次ＭＶ佢扮演嘅角色係外表壞女孩，但內心其實係一位純真嘅女仔，我覺得佢將呢個性格反差演繹得非常好，好多謝佢能夠成為ＭＶ嘅重要一員。」

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5