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【打卡熱點】荷李活道獲英國雜誌評為全球最型格街道第2位　首度有香港街道打入三甲

社會 19:45 2024/03/14

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中環荷李活道及嘉咸街交界的壁畫早年已成為打卡熱點。（資料圖片）

打卡熱點、具有180年歷史的中區荷李活道（Hollywood Road）獲英國雜誌Time Out評選為全球第二型格街道，排名僅次於澳洲墨爾本的高街，為首度有香港街道登上榜行榜三甲。

Time Out「全球最型格街道」排行榜2024出爐，該雜誌每年收集來自全球城市讀者意見，考慮讀者對居住地的餐廳酒吧、文化、夜生活和社區聯繫等各方面評價，再結合各地Time Out編輯意見，分析出全球最型格街道結果。

中區荷李活道今年登上排行榜第2位，是繼2022年環太平山街取得全球最型格街道第7位後，再次有香港街道打入全球十大，並首次晉身三甲。至於今年全球最型格街道榜首為澳洲墨爾本的High Street，第3位則是美國德克薩斯州奧斯汀的East Eleventh。

據該雜誌網站介紹，荷李活道是本港最古老街道之一，這條全長約1公里、穿梭中環及上環的繁華幹道歷史可追溯至1844年，沿路上有王家衛執導的90年代著名電影《重慶森林》取景的半山自動扶梯，並有大館及PMQ等由文物古蹟改造而成的藝術文化中心，街頭角落亦有壁畫、裝置和畫廊，同時是城中酒吧及餐飲熱點，獲雜誌讚譽為「古董寶庫」及「藝術中心」。Time Out香港網站亦指，「趁着這些舊街老店還未完全消失，大家要好好珍惜。」

文物古蹟改造而成的大館亦座落於荷里活道。（資料圖片）

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責任編輯：馮琪雅

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