親子好去處｜迪士尼年度Duffy春日盛會　7大活動焦點+必睇全新城堡表演

【親子好去處/迪士尼樂園/Duffy】迪士尼的角色一直受人喜愛，當中Duffy與好友更是超人氣角色。迪士尼由3月15至6月10日，將會舉辦「Duffy與好友同萌遊」，設有7大焦點，讓粉絲置身一系列全新甜蜜驚喜，包括「快樂分享」小劇場、「Duffy與好友遊玩屋」、CookieAnn「滋味分享」驚喜時刻，以及「StellaLou夢想起舞吧」等。另還設有多款主題商品和打卡美食，各位粉絲千萬不要錯過！

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2大Duffy與好友巨型打卡位

由3月15至6月10日迪士尼將會舉辦「Duffy與好友同萌遊」，設有7大焦點地方，其中兩個便是位於小鎮大街火車站前的大型花卉頭像，該花卉頭像以春日糖果主題設計，極具特色！另一位置則是位於小鎮廣場的七位Duffy與好友花卉塑像，七位Duffy與好友被一眾鮮花包圍，絕對是粉絲的必到打卡位。

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另外，今個年度的萌粉盛會焦點所在地必定是Duffy與好友「快樂分享」小劇場！奇妙夢想城舞台已化身成春日野餐的草地場景，七位好萌友將會穿上新裝出場，為大家送上全新劇場演出，在暖心又治癒的主題音樂之中，與大家一起分享快樂！

7位Duffy與好友在遊玩屋與大家見面

位於廣場匯的Duffy與好友遊玩屋佈滿全新春日裝飾，讓粉絲們沉醉在春日的Fans-tasy中。七位Duffy與好友將換上新裝與各位萌粉見面，大玩自拍！由3月15日起LinaBell到遊玩屋與大家見面。而在美國小鎮大街，CookieAnn會與不同好友組成期間限定組合，打造驚喜時刻。

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Stella聯同香港芭蕾舞團同台演出

由4月5日至5月5日，「StellaLou夢想起舞吧」將於迪士尼故事劇場載譽歸來，StellaLou也再度與香港芭蕾舞團同台共舞，並在好友Duffy、LinaBell與Gelatoni的扶持下，實現她的夢想。粉絲們可在入場前購買以StellaLou最愛的紫色系商品，為StellaLou應援！

▲ 由4月5日至5月5日，「StellaLou 夢想起舞吧」將回歸迪士尼故事劇場。（相關機構提供）

一系列Duffy限定應援商品

一場完美的粉絲盛會當然要有美食配搭！在小鎮雪糕店和大街市集中，大家可以品嚐到北海道5.0牛乳配白桃味軟雪糕、CookieAnn主題窩夫棉花糖，以及7款不同顏色的Duffy與好友甜甜圈，讓各位可與你的好友分享。

為慶祝萌粉年度盛會，香港迪士尼樂園度假區已上架多個全新期間限定Duffy與好友系列商品，當中包括，7隻換上春日新裝的Duffy與好友毛公仔、一系列糖果色系的服裝、頭飾、家品等，各位粉絲千萬不要錯過！另外，大家在園內也可以找到樂園限定版GODIVA朱古力復活蛋！

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亞洲萌粉聚會 分享甜蜜友誼時刻

今日（14日）逾200位來自世界各地的粉絲齊集香港迪士尼，並於Duffy與好友遊玩屋向大家展示一系列應援物，當中包括私藏應援商品、自製主題便當盒、花藝裝飾等。最後，這班粉絲更獲邀參與「Duffy與好友春日同萌慶典」，跟Duffy與你的好友於美國小鎮大街路線上與一眾賓客揮手，享受難忘的春日友約！

▲ 粉絲們更獲邀參與慶典，跟Duffy與你的好友一同走在美國小鎮大街路線上。（相關機構提供）

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責任編輯：王明芳